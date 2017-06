Un hombre atropellado por un autobús se levanta como si nada y entra en un bar

Después de haber sido atropellado por un autobús del servicio público de autobuses, Simon Smith se levantó del suelo y entró en un pub como si nada hubiese ocurrido.

El hombre, de 53, paseaba por la calle Gun Street, en la localidad británica Reading, cuando un autobús fuera de control chocó contra él y le arrastró unos 6 metros. Las cámaras de seguridad de la calle grabaron el incidente, que tuvo lugar la mañana del pasado sábado, y registraron cómo Smith se levanta y entra al Purple Turtle, el bar al que se dirigía.

Por el momento no se sabe qué pudo originar el accidente y qué llevó al conductor del autobús a perder el control. El servicio de transportes de Reading ha asegurado que está investigando este "horrible accidente" y la policía asegura que por el momento no se ha realizado ninguna detención, según recoge el diario británico The Guardian.