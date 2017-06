Desconvocada la huelga de taxis prevista para los días 29 y 30 de junio en Madrid

La Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid ha desconvocado la huelga prevista para los días 29 y 30 de junio.

Ha tomado esta decisión después de que el Ayuntamiento de la capital haya pedido personarse en el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para limitar las licencias de Uber y Cabify.



Esta asociación convocó el martes una huelga de 48 horas para protestar por la "pasividad" del consistorio frente a la "competencia desleal" que, a su juicio, representan plataformas de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify.



Poco después, el Ayuntamiento anunció que había pedido personarse en el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para defender que no pueda haber más de una licencia de vehículos de alquiler con conductor por cada 30 taxis, como marca la normativa.



En una rueda de prensa, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Leal, ha anunciado este martes que "viendo la voluntad" del Ayuntamiento de Madrid han decidido desconvocar los paros. "Vamos a dar este voto de confianza, no nos gusta la huelga, nos gusta trabajar y no estar en la permanente protesta", ha dicho.

Un día antes, Leal criticó que "se aproveche el mínimo evento para promocionar a Cabify y Uber, este último nombrado partner oficial para el transporte en la capital durante la celebración del World Pride 2017".

