La educación sexual, un derecho diferente según dónde residas

"Hay gran diversidad"; "cada comunidad autónoma tiene sus programas específicos"; "depende de la gestión autonómica"; "hay quienes hacen mucho por la educación sexual y quienes no"; "la cuestión educativa depende más del interés de cada centro porque algunos se acatan a la libertad de cátedra". Con estas respuestas son con las que nos topamos a la hora de averiguar el modo en que se regula y está implantada la educación y salud sexual en España.

Excusas que hacen ver que la Estrategia de Salud Sexual recomendada por el Ministerio de Sanidad no se acata por igual en todo el territorio nacional. Esto se debe a que, según explica a 20minutos Inmaculada Parra, secretaria de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), las competencias de salud sexual "están transferidas a a las consejerías de cada CC AA" y añade que "muchos [colegios] concertados, y ya no hablemos de los privados religiosos, no los acatan por la libertad de cátedra".

En el mismo sentido, la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y directora del Institut de Sexología de Barcelona, Francisca Molero, afirma que "cada comunidad va a su ritmo y estamos hablando de temas de salud que son básicos, que son derechos y es necesario que se pongan de acuerdo las diferentes comunidades, ver lo que funciona mejor e implementarlo en todas por igual".

Muchos concertados, y ya no hablemos de los privados religiosos, no los acatan por la libertad de cátedraMolero además piensa que "la educación sexual debería darse en todas las etapas de edad, no solo en niños y adolescentes" porque, dice, "hay grupos que teóricamente pueden tener más comportamientos vulnerables pero en la educación sexual tiene que ser transversal, desde los primeros años de vida hasta el final".

Asimismo ve que recurrir a Internet para buscar información sobre sexología puede provocar que haya "una excesiva información y por tanto puede haber falta de discriminación a esa información". Es decir, "la persona que acceda a esos datos, dependiendo de la madurez evolutiva que tenga, puede interpretar las cosas de una manera o de otra", matiza.

Diferencias entre CC AA por "tipo de prestación"

Además, la enorme diversidad hace que estos recursos no sean iguales en otras autonomías y, por si fuera poco, la financiación de los métodos anticonceptivos también es dispar en funcion del territorio. "Todo depende del tipo de prestación, hay CC AA que tienen leyes punteras en salud sexual y otras que las tienen en anticoncepción u otros aspectos", matiza.

Por ejemplo, "Valencia, al igual que Galicia, tienen una ley de transexualidad muy progresista; Andalucía era líder en subvención de métodos anticonceptivos; el País Vasco es actualmente una de las que más dinero adjudica de los Presupuestos Generales a todo lo que tiene que ver con salud y esto puede repercutir en la salud sexual y reproductiva...", añade Molero.

La última comunidad en actualizar su estrategia de salud sexual ha sido la Comunitat Valenciana. Esta, entre otras medidas, contempla el adelanto de la educación sexual de los 14 a los 12 años y la financiación de los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, como DIU o implante, en el sistema sanitario público. De este modo, contempla mecanismos de mejora en el diagnóstico precoz de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA o el vius del papiloma humano desde la atención primaria, además de formación para profesionales sanitarios o personas con discapacidad.

"Recortes demoledores" en Andalucía

Por ejemplo, en Andalucía todo lo referido a la educación y salud sexual se imparte dentro del programa Forma Joven, que funciona en los centros sostenidos con fondos públicos. En concreto, en el curso pasado se inscribieron para trabajar esta la linea de sexualidad y relaciones igualitarias: 711 centros educativos, lo que ha supuesto trabajar con una población de casi 240.000 alumnos andaluces.

Asimismo, se registraron 7.372 asesorías individuales y grupales; y se han realizado 5.780 actividades grupales relacionadas directamente con los bloques temáticos de esta linea de sexualidad y relaciones igualitarias dentro del marco del programa Forma Joven en el ámbito educativo, según informan a 20minutos fuentes de la Consejería de Salud de la Junta.

En cuanto a la financiación de anticonceptivos, "Andalucía financia con prescripción médica alguna píldora y el DIU (que no está indicado para jóvenes) y desde 2001 se dispensa de forma libre en farmacias la píldora de urgencia", añade la misma fuente. En cuanto a los preservativos "hace años que dejaron de subvencionarse" ya que "los recortes han sido demoledores".

Madrid, pensando en el futuro

Por su parte, en la Comunidad de Madrid actualmente existe un programa dirigido a promover la salud sexual y a prevenir los problemas asociados a la sexualidad como infecciones de transmisión sexual (ITS), disfunciones, embarazos no planificado, consultas de planificación familiar, talleres de afectividad, sexualidad y métodos anticonceptivos, actividades grupales sobre sexualidad y consulta de disfunciones sexuales. También se incluyen en el mismo los problemas de discriminación y violencia sexual y de género.

Este programa pretende llegar a jóvenes, educadores, mediadores y profesionales de la salud y se imparte en 18 centros municipales especializados en la promoción de la salud y en siete de ellos se realizan tests rápidos.

Con el objetivo de renovarse, la Dirección General de Salud Pública está trabajando con la Consejería de Educación en un programa de Promoción de Educación de la Salud en la Escuela donde se incluye la Salud Sexual. Además, va a ser evaluado con criterios internacionales, y está enmarcado en las líneas estratégicas de los Ministerios de Sanidad y Educación.

Además, la Comunidad de Madrid financia un número "considerable" de preservativos al año. En 2017 fueron 2.050.000 unidades distribuidas en puntos clave y de tránsito para los jóvenes. Además "facilitamos el acceso a los mismos mediante un Convenio con el Consorcio Regional de Transporte, para la instalación de máquinas expendedoras de preservativos a bajo precio en el Metro", aseguran desde Madrid Salud.

Talleres con una enfermera en Cataluña

Por su parte, en Cataluña, existe un programa asistencial de Atención a la Salut Sexual y Reproductiva (ASSIR) donde se trata, entre otros aspectos, la ginecología primaria, las ITS y los programas de atención a jóvenes. Dentro del mismo, en el apartado de "Salut i escola" que tiene relación con los colegios e institutos de secundaria a los que acude una enfermera para trabajar con los alumnos los temas de salud sexual. Esta atención se realiza a alumnos de entre 14 y 16 años de forma continuada con diferentes talleres y manteniendo contacto con el profesorado.

Cada comunidad va a su ritmo. Son temas de salud básicos, son derechos y es necesario que se pongan de acuerdoSin embargo, según afirma la directora del Institut de Sexología de Barcelona, esta educación "es insuficiente y hay que seguir trabajando en el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2010" que, en su artículo 6, establece la obligación de desarrollar acciones informativas y de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva.

Respecto a los anticonceptivos, los que son hormonales y orales (píldora) está subvencionada por la seguridad social, al igual que la anticoncepción de emergencia o el DIU hormonal por concepción médica. Por su parte, el implante está dentro del catálogo pero no está subvencionado al 100% y los DIU típicos o los preservativos no están financiados. Asimismo, coincidiendo con determinadas campañas, en la mayoría de centros se reparten preservativos pero no como norma general.

España, aprobado raspado respeto al resto de la UE

Según el último informe publicado por Médicos del Mundo en diciembre de 2016, su aplicación "es casi nula en lo referido a la salud y la educación sexual, dado que no hay presupuesto específico asignado y hay deficiencias en su implantación".

Además, otro estudio más reciente realizado en febrero de este año por el Foro Europeo Parlamentario sobre la Población y Desarrollo (EPF), junto con un Atlas de Europa que muestra el acceso que tienen los ciudadanos a los métodos anticonceptivos, deja ver que España aprueba por los pelos en el acceso a métodos anticonceptivos e información sexual.

Por su parte, Francia encabeza la lista, seguido de Reino Unido y Bélgica. Los últimos puestos lo ocupan Bulgaria y Grecia, teniendo Rusia el peor resultado. Aunque España se encuentra en una situación "aceptable", concretamente en el decimotercer puesto, aún queda mucho por mejorar ya que incluso la superan la mayoría de los países occidentales.