Serena Williams posa desnuda y embarazada para la nueva portada de 'Vanity Fair'

La tenista estadounidense Serena Williams protagoniza la edición de agosto de la revista de moda y estilo de vida Vanity Fair, una de las más vendidas de su sector en todo el mundo.

En la portada de la publicación aparece la deportista totalmente desnuda y luciendo el embarazo de su primer hijo, de seis meses de gestación. Con esta foto emula a otras celebritis que ya aparecieron así como las actrices Demi Moore y Monica Bellucci.

A sus 35 años, Williams es la número 4 en el ránking de la WTP y hace un mes desveló que ganó el Open de Australia embarazada.

El pasado lunes, la tenista contestó al exdeportista John McEnroe, que hizo unas declaraciones machistas alegando que si Williams jugara con los hombres sería la 700 del mundo.

"Querido John, te respeto pero déjame al margen de tus declaraciones que no están respaldadas por hechos", declaró la estadounidense en Twitter. "Nunca he jugado de manera competitiva con hombres. Respeta mi privacidad mientras intento tener un bebé".

