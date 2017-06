Un ciberataque afecta a bancos y empresas de todo el mundo

Un nuevo ciberataque ha afectado este martes a decenas de bancos y empresas de todo el mundo, aunque Ucrania parece que es el país más afectado por el momento.

El Gobierno de Ucrania, el banco central, empresas de energía, el fabricante de aviones estatal Antonov e incluso la red de metro del país han sufrido este martes un ataque cibernético. "El Banco Nacional de Ucrania ha advertido a los bancos sobre un ataque de hackers externos en los sitios web de algunos bancos de Ucrania que se ha llevado a cabo hoy", se puede leer en el comunicado difundido por el banco. Y el viceprimer ministro de Ucrania, Pavlo Rozenkoe, por su parte, ha confirmado lo ocurrido a través de su cuenta oficial de Twitter.

Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 de junio de 2017

El gigante petrolero ruso Rosneft, de acuerdo con Financial Times, también ha sido víctima. "Un poderoso ataque de piratería informática se ha llevado a cabo contra los servidores de la compañía", han comentado a través de la red de microblogging, donde —han dicho— "esperan" que el incidente no esté conectado con procesos judiciales en curso. La empresa asegura que la producción no se ha visto afectada.

También la naviera danesa Maersk. "Seguimos evaluando la situación. La seguridad de nuestros empleados, operaciones y negocios de los clientes es nuestra principal prioridad".

En España, parece que la empresa de alimentación Mondelez y el despacho de abogados DLA Piper se suman a la lista cada vez más larga de víctimas, según El Confidencial, así como la farmacéutica Merck. Y en Gran Bretaña, según informa la BBC, se han visto afectadas varias empresas como la agencia de publicidad WPP.

Se trata —según las sospechas de la empresa ucraniana Novaia Potchta— del virus esPetya.A, un ransomware similar al utilizado en el ciberataque de Wannacry.