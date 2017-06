El PP sostiene que la Cátedra de Participación Ciudadana es un instrumento de propaganda de ZEC

Cavero ha realizado estas críticas tras comprobar que en las jornadas sobre participación ciudadana que organiza esta cátedra a finales de esta semana todos los ponentes son concejales o cargos políticos de los denominados ayuntamientos del cambio, como Badalona, Madrid, Vigo y Zaragoza.

"No nos han invitado a participar a ninguno de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha comprobado Patricia Cavero.

Esta cátedra, creada en mayo de 2016 con un presupuesto de 24.000 euros anuales "no ha cumplido el programa de actividades" y para este ejercicio cuenta con otro tanto para los dos seminarios realizados en marzo y mayo sobre metodologías participativas y para las jornadas de este mes de junio, ha sintetizado Cavero.

Está dirigida por el catedrático de Filosofía del Derecho, Manuel Calvo, que tiene un sueldo de 1.200 euros anuales "que cobra por no cumplir el programa de actividades", según la concejal del PP, quien ha agregado que además "es amigo del alcalde", Pedro Santisteve.

En rueda de prensa, Cavero ha leído el listado de los ponentes de las jornadas de junio para apostillar que "todos son concejales y técnicos de ayuntamientos del cambio y de entidades afines", entre las que figuran la Red Cimas, REAS y A Zofra.

"Para el PP no son unas conclusiones positivas y no es lo que se esperaba de esta cátedra", ha dicho Cavero, quien también ha lamentado que "son unas jornadas a la medida del alcalde", al que ha sugerido que "si quiere propaganda que se la pague de su bolsillo".

A su parecer, "no es necesario despilfarrar 24.000 euros en una cátedra que no funciona y que no cumple sus objetivos, sino solo impulsar una plataforma de amigos de ZEC y poner la registradora en marcha", ha reiterado.

A juicio de Cavero, la ciudad y la Universidad de Zaragoza "se merece otra cátedra más plural y abierta que apueste por nuevas propuestas y haga avanzar en participación ciudadana".

