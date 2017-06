García Cirac reafirma el compromiso de la Junta para la integración de las personas con capacidades diversas

García Cirac, quien ha participado en la inauguración de la exposición 'XTUMIRADA. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down' en la sede central de Correos, ha destacado la importancia de esta integración como elemento para avanzar hacia una "sociedad más justa y socialmente cohesionada".

En este sentido, la consejera de Cultura ha remarcado el "esfuerzo" que realizan el conjunto de los ciudadanos para lograr "un mundo mejor" y para avanzar en el camino de la igualdad de oportunidades.

García Cirac ha estado acompañada en esta inauguración por personal de Correos, así como por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el gerente de la Asociación Síndrome de Down de la ciudad, Luis Mayoral.

La exposición 'XTUMIRADA. Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down' es una muestra itinerante impulsada por Down España en colaboración con Correos, integrada por 154 fotografías de Cuco Cuervo con las que se plantea cambiar la mirada existente acerca del síndrome de Down.

En las instantáneas aparecen rostros de famosos que han cambiado sus miradas con personas con síndrome de Down, entre los que se encuentran Arturo Vals, Iker Casillas, Clara Lago y Sergio Dalma.

La muestra, que podrá visitarse en la capital burgalesa hasta el 12 de julio, se inauguró en Madrid y en Castilla y León ya ha recalado en Valladolid, recorrerá diferentes oficinas de Correos a nivel nacional a lo largo de este año.

