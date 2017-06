El incendio en Doñana ha sido de gran complejidad debido a la conocida como "regla del 30"

El director del centro operativo provincial de Infoca en Huelva, José Antonio Martínez, ha destacado este martes la complejidad del incendio de Moguer (Huelva), que esta misma mañana se ha dado por controlado, al haberse visto afectado por lo que llaman "la regla del 30", sobre todo el domingo: "las peores condiciones con más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y rachas de viento muy superiores a los 30 kilómetros por hora, un escenario complicado"

El viento es lo que más ha dificultado las labores de extinciónEn declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado, una vez declarado el control del fuego, Martínez ha apuntado: "Las condiciones de viento tanto en dirección como en intensidad es lo que más han dificultado todas las tareas de extinción, desarrollabas un plan de ataque, te cambiaba la dirección del viento, y tenías que volverlo a cambiar".

Martínez ha hecho una secuencia de lo acontecido desde que el sábado sobre las 21.30 horas se declarara el fuego, precisando que la primera noche los trabajos se dedicaron, prácticamente, a "que no hubiese ninguna incidencia con la población y que no hubiese daños humanos", centrándose en que el fuego no afectara ni el casco urbano de Mazagón, ni los diferentes cámping -Mazagón y Doñana-, ni al Parador o al Poblado Forestal.

Logrado eso, y dado que las condiciones de viento del domingo "desarrollaron un incendio de mucha virulencia que hizo difícil el trabajo tanto de los medios aéreos como del personal de tierra", las prioridades se centraron en confinar el fuego para que no llegara a Matalascañas e impedir que afectara al Espacio Natural de Doñana.

La noche del domingo "alguien nos alumbró" con unas condiciones climatológicas "magníficas"Tras un mal día, "esa segunda noche las condiciones cambian y fueron perfectas, alguien nos alumbró con unas condiciones magníficas para atacar directamente las llamas con maquinaria y personal terrestre permitiendo que prácticamente nos hiciésemos con el fuego y se desarrollara de manera favorable".

Desde entonces, un dispositivo de más de 300 personas se ha centrado en labores de remate para evitar que hubiera reproducciones y que hubiera focos que volvieran a tomar fuerza y reactivar el incendio, lo que ha permitido darlo por controlado.

Van a permanecer en la zona, según ha explicado Martínez, seis equipos de especialistas, con seis vehículos autobombas y una nodriza, además dos helicópteros en base de Cabezudos que van a ir de manera alternativa sobrevolando la zona para constatar que no haya humo o puntos calientes cerca del perímetro.

