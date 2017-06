L'Obra Social La Caixa favorece la contratación de más de 40.000 personas en riesgo de exclusión

"A todo el mundo le va bien ser ambicioso, en el buen sentido, para poder tener su propia vida". Estas son las palabras de Juan Carlos Quintana, de 45 años, una de las primeras personas que encontró trabajo mediante el programa Incorpora de L'Obra Social La Caixa que este 2017 cumple 10 años. A lo largo de este tiempo el proyecto ha promovido 40.685 contrataciones en toda Cataluña con personas que estaban en riesgo de exclusión social.

Tengo un trabajo fijo en el que me siento valorado y, además, desde hace seis años me he podido independizar"Como cuenta Quintana, el hecho de encontrar trabajo le ha ayudado mucho: "Hace 15 años me encontraba sin ganas de hacer nada y mi psiquiatra me recomendó encontrar un empleo porque pensaba que así me animaría. Empecé haciendo servicios de limpieza en la Fundació El Molí d'en Puigvert. Más tarde, a través de la entidad me ofrecieron un trabajo en la depuradora Decotec para ver si me adaptaba, y así fue".

Desde entonces, ya hace 9 años que Quintana trabaja en esta empresa situada en la provincia de Girona. Explica que gracias a este empleo le ha mejorado la calidad de vida, a nivel económico pero, sobretodo, a nivel personal. "Tengo un trabajo fijo en el que me siento valorado y, además, desde hace seis años me he podido independizar".

Como este caso, hay muchos otros en toda Cataluña de personas en situación de vulnerabilidad que han encontrado trabajo gracias al programa Incorpora. El proyecto funciona a través de 118 entidades sociales que hacen de puente entre las empresas y los futuros trabajadores con el objetivo de conseguir el máximo de contrataciones posibles.

"Queremos que el empresario encuentre a la persona que más encaje en el puesto de trabajo que necesita cubrir", explica Bernardo Muñoz, técnico del programa de la Fundación El Molí d'en Puigvert. Él añade que si el perfil que buscan no se puede cubrir en aquella organización, las entidades trabajan en red y cuentan con una gran bolsa de trabajadores formados y de proximidad.

Por otro lado, aunque no suelen ser las empresas las que se dirigen por primera vez al programa, este técnico explica que cada vez más conocen el proyecto y son más receptivas. Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria La Caixa, comenta que las organizaciones que forman parte de Incorpora lo hacen por responsabilidad social. "La mayoría de ellas no tienen un retorno económico, como pasa cuando contratan personas con discapacidad, sino que lo hacen por prestigio y por seguir unas buenas prácticas".

El programa en datos

Así, de las 40.685 contrataciones que se han producido a través del programa Incorpora a lo largo de estos 10 años, un 27% de ellas se las han hecho a personas con discapacidad, mientras que el otro 73% a personas con riesgo de vulnerabilidad. En este grupo se incluyen los jóvenes con estudios básicos (26%), los mayores de 45 años (24%), y las personas de entre 30 y 40 años con cargas familiares (24%), entre otros.

De las más de 40.000 contrataciones, el 84% de las personas hoy en día siguen trabajando En total, de estas más de 40.000 contrataciones, el 84% de las personas hoy en día siguen trabajando. "Puede que muchas de ellas no continuen dentro de la misma empresa, pero sí dentro del mercado laboral, puesto que el objetivo del programa era darles un impulso para que la reinserción laboral fuera exitosa", añade Giró.

Más concretamente, durante el pasado 2016 se ha facilitado la creación de 9.349 puestos de trabajo.

Respecto a la financiación, desde el 2007 la Fundación Bancaria La Caixa ha invertido en Cataluña 7.097.000 euros anuales en las entidades encargadas de la inclusión sociolaboral. En ellas -que son 118- trabajan 257 técnicos que acompañan a las empresas en todo momento y velan para que los contratos tengan unos mínimos de calidad.

Actualmente ya son 10.517 las empresas catalanas que forman parte del programa Incorpora. La mayoría de ellas forman parte del sector servicios, como la restauración, p se dedican a temas de limpieza o a sectores relacionados con la indústria y la logística.

La fórmula de la autoocupación

Desde el 1 de enero de 2016, el programa Incorpora ha iniciado un servicio de autoocupación para todas aquellas personas que tienen una idea de negocio. En este caso, través de les entidades sociales como la Fundació l'Esperança, los interesados se pueden poner en contacto con los técnicos, plantearles el proyecto y, si les resulta favorable, crear con ellos un plan de empresa y buscar la financiación que necesitan.

En este caso, la Fundación Bancaria La Caixa ofrece la opción de financiar proyectos de atuoocupación a todas aquellas personas que quedan excluídas de los sistemas convencionales, y que por tanto no tienen ni avales ni garantías. Llega a ofrecer microcréditos de hasta 25.000 euros.

Hasta el momento, durante el tiempo que lleva funcionando el proyecto, ya se han creado 431 microempresas en toda Cataluña, la mayoría de ellas comercios o autónomos que ofrecen sus servicios a otras empresas.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.