Las empresas aprovechan la Feria del Empleo de Palencia para explicar a más de 600 jóvenes los perfiles que necesitan

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, junto al alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, y el presidente de la Cámara de Comercio, Vicente Villagrá, han inaugurado la feria que tiene como objetivo animar a los jóvenes "menos preparados" a integrarse en el mercado laboral, ha explicado el segundo de ellos.

Empresas de todos los ámbitos, desde el agroalimentario, hasta el de la comunicación, pasando por el del transporte, además de sindicatos, etc, participan en esta segunda edición que está dirigida a "los jóvenes sin cualificación completa, que no están en proceso de formación y no buscan empleo", ha indicado el primer edil palentino.

"Es un punto de encuentro entre las empresas palentinas demandantes de un puesto concreto y los jóvenes", ha añadido. Se trata de jóvenes que no están capacitados, por ejemplo, para hacer una entrevista, ha apuntado Villagrá, y a los que les enseñan a afrontarlas a través de talleres o coaching.

Por su parte, el consejero de Empleo ha destacado la importancia de la formación, ya que cuanto "más formados, preparados y cualificados" se podrá acceder a un empleo con mejores condiciones y remuneración.

Fernández Carriedo ha precisado que esta feria tiene un doble objetivo, porque además de animar a los jóvenes a que se formen para que tengan "más oportunidades de empleo", también sirve para encaminar a los que tienen un proyecto y quieren emprender.

En otro orden de cosas, ha recordado que el 58 por ciento de las personas que perdieron su empleo durante los peores años de la crisis "lo han recuperado", lo que supone que en Palencia haya 6.900 parados menos que hace cuatro años.

