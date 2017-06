Los musicos Edith Alonso y Antony Maubert ofrecen un concierto este jueves en el Patio Herreriano de Valladolid

El concierto se integra en la exposición sobre arte sonoro que el Museo presenta en la Sala 0 y en Patios y Claustros debnomianda 'Espacio. Sonido. Silencios', que ha sido comisariada por José Iges, quien a las 18,30, de este mismo jueves realizará una visita guiada a la muestra y a la que están invitados todos los interesados.

La madrileña Edith Alonso y el francés Antony Maubert, que forman un dúo llamado 'Electric Landscapes of Rebellion' interpretarán las composiciones 'Le miroir des songes', de Maubert; 'Relatos sobre la memoria', de Alonso, ambas estreno; así como 'Soundscapes with dogs and brokers', firmada por ambos.

