Tudanca afirma que no aceptará "lecciones del PP", que ha pactado con independentistas y nacionalistas

Así lo ha hecho instantes antes de reunirse con militantes palentinos para explicarles su proyecto para seguir liderando a los socialistas en la región como único precandidato a la secretaría Regional del PSCyL.

Tudanca ha recordado que hace poco el PP "estaba pactando con los independentistas para nombrar una presidenta del Partido Popular en el Congreso" o que ha pactado con el PNV "miles de millones" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del señor Rajoy.

"Que el señor Mañueco no se preocupe ya que lo que está poniendo en riesgo el sistema de financiación autonómico es el gobierno del señor Rajoy y no el plurinacionalismo", ha aseverado, al tiempo que explicaba que lo que pretende el PSOE es "respetar las diferentes lenguas, historias, patrimonio, etc y la igualdad entre ciudadanos vivan donde vivan".

Asimismo, ha recordado que el plurinacionalismo está recogido en la Constitución de 1978 y que "nadie se asuste" que lo único garantiza el proyecto del Partido socialista es que haya "igualdad absoluta" entre territorios y ciudadanos, ha reiterado.

En otro orden de cosas, el actual secretario Regional de los Socialistas en Castilla y León ha hecho referencia al año que este lunes se ha cumplido desde que Rajoy fuera elegido en las últimas elecciones y que ha coincidido con la presencia de Luis Bárcenas en el Congreso ante la Comisión de Investigación acerca de la financiación ilegal del PP.

Así, ha recordado que los socialistas también han pedido una Comisión en Castilla y León para que comparezcan Mañueco, Herrera y Merino, porque en la región "están tan manchados como en Valencia o Madrid", ha subrayado.

"El PP tiene que asumir alguna responsabilidad" ha añadido, mientras hacía referencia al próximo debate en las Cortes y al proyecto "fracasado e inútil" del PP.

Luis Tudanca ha apuntado que este es el momento de conseguir un "proyecto decente" en Castilla y León, ya que lo que necesita la región es un "proyecto de futuro" que dé a los jóvenes un futuro, a los mayores estabilidad y servicios de calidad a la población.

Todo ello, ha recalcado, se puede conseguir con un PSOE "más unido" y con todos remando en la misma dirección, como también ha manifestado la secretaria del PSOE en Palencia, Miriam Andrés, quien ha dejado de lado las posibles diferencias entre ambos para reconocer un momento "ilusionante" en el Partido Socialista capaz de construir una alternativa "solvente" al gobierno del PP.

