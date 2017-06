El PP de Lalín descarta presentar la moción de censura, pero subraya que el gobierno de Cuíña está "reprobado"

Fue el pasado 29 de mayo cuando el gobierno de Cuíña perdió la cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto al sumar el PP sus 10 votos con el del concejal que dejó Compromiso por Lalín (CxL) para irse al grupo de no adscritos, Juan José Cruz.

Tras la pérdida de la confianza del pleno se abre un plazo de un mes para presentar una moción de censura, que, de no presentarse, o de no salir adelante, derivará en la aprobación de las cuentas públicas. En el caso de Lalín culminaría esta misma semana.

En declaraciones a Europa Press, Crespo ha señalado que no se da el paso de la moción de censura porque hay dudas "legales" al respecto (el apoyo del edil no adscrito vulneraría la ley antitransfuguismo) y el PP también descarta la posibilidad de apoyar a otro candidato para regidor (solo podría ser Cruz) porque no está dispuesto a hacer "cualquier cosa" por un cambio de gobierno.

En todo caso, ha remarcado que hay motivos "más que suficientes" para que el gobierno de la localidad pontevedresa sea "reprobado" y ha pedido un cambio de actitud, además de afear la "soberbia" y la "prepotencia" de Cuíña.

