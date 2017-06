Josep Piqué asegura que "no habrá referéndum en Cataluña" y señala que la independencia "no es una opción real"

"La independencia no es una opción real ni positiva. El proceso soberanista está abocado al fracaso por tres razones: no cuenta con una base social mayoritaria; no goza de una mínima simpatía en la Unión Europea; y carece de liderazgo", ha manifestado en Cartagena ante un aforo formado por numerosos empresarios de la Región de Murcia, además de representantes de los sectores universitario, social y político.

En clave económica, ha resaltado que "el proyecto europeo está ganando frente a los populismos". Y es que, ha señalado, "los electores europeos han apostado por fuerzas políticas que están a favor de Europa y del libre comercio, y en contra de los populismos, que ponen en cuestión los poderes de representación y nuestro estado de bienestar".

"Han ganado los buenos y Europa está en condiciones de relanzarse y de buscar oportunidades en mercados como el de América Latina", ha dicho el que fuera ministro de Industria, Asuntos Exteriores y Ciencia y Tecnología durante los gobiernos de José María Aznar.

Durante el acto de FNM, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Piqué también se ha referido a las consecuencias que tendrá el brexit sobre Gibraltar.

En este sentido, el economista y empresario ha indicado que "por primera vez, España está en una situación más fuerte que Reino Unido a la hora de negociar".

De manera que, ha advertido, "si Reino Unido se va, Gibraltar quedará fuera del ámbito de los tratados de la Unión Europea y eso cambiará las reglas del juego. Probablemente, serán los propios gibraltareños, cuando analicen de verdad la situación, los que se den cuentan de que les interesa enormemente seguir vinculados a la Unión Europea y que eso pasa, inevitablemente, por España".

A pesar del brexit, "catastrófico para todos, pero especialmente para Reino Unido", Piqué ha asegurado que Europa "es la historia de un éxito y nuestra supervivencia en este mundo cambiante depende de que Europa siga siendo relevante. Tenemos que estar al lado de países que han recuperado su vocación europeísta como Francia y Alemania".

Igualmente, el invitado de FNM ha señalado que globalmente se está produciendo un "proceso de recomposición que no ha cristalizado aún en un nuevo orden mundial", aunque augura que "el siglo XXI será un siglo asiático".

"El centro del planeta se ha desplazado muy lejos de aquí", añade Piqué, quien apunta que "el centro de gravedad se encuentra en el Estrecho de Malaca y la auténtica city está en Singapur". De hecho, manifiesta que a finales de siglo Indonesia será la cuarta economía del mundo.

Además, el exministro se ha referido a "la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, la más profunda de la historia de la humanidad", que ha instaurado "la soberanía del consumidor" y ha desbancado a los partidos políticos como intermediarios con los ciudadanos, "haciendo que el poder sea cada vez más efímero". "Hay que correr, adaptarse y digitalizarse si queremos sobrevivir", señala.

Consulta aquí más noticias de Murcia.