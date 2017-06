El PSOE receta a la conselleira "diálogo" en la crisis del transporte y no actuar como "Ethel Vázquez contra el mundo"

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha reclamado a la Xunta "más recursos, consenso y procedimientos objetivos" como vías para resolver el "conflicto" generado con el sector del transporte de viajeros por carretera, que el martes retomará la huelga, al tiempo que ha recomendado a la conselleira del ramo superar esa posición de "Ethel Vázquez contra el mundo" y aceptar el "diálogo" conjunto con empresarios y sindicatos.

"No entiendo que se niegue a hacerlo", ha manifestado el dirigente socialista en rueda de prensa, antes de interpretar que no acepta porque "tiene algo que ocultar" o porque "hay algo que le quiere contar a una parte y a la otra no".

Sin dejar de incidir en que enfrentar a sindicatos y empresarios no la llevará a solucionar un asunto "tan complejo", ha avanzado la presentación de iniciativas parlamentarias para que la conselleira acuda a la Cámara a "explicar sus planes, las medidas previstas y cómo piensa resolver" esta crisis en caso de que no acepte la petición de comparecencia presentada de forma conjunta por todos los grupos de la oposición.

Por parte del PSOE, Leiceaga ha asegurado que la voluntad es "colaborar" y aportar "soluciones", ya que la situación "aún no es irreversible", pero ha requerido a la Xunta que "cambie" y abandone "la improvisación y la discrecionalidad" con la está abordando el plan de transporte.

CAMBIOS

Por ejemplo, ha puesto el foco en ciertos "aspectos legales y jurídicos" del plan, avanzando que podrían darse "litigios futuros" de las empresas contra la administración.

En concreto, ha indicado que las empresas que asumieron la prórroga de 10 años ofrecida en 2009 a cambio de una reducción de precio, podrían ahora denunciar la "ruptura del compromiso"; mientras que las que asumieron las líneas que abandonaron algunas de las concesionarias también pueden reclamar "compensaciones".

"VIABILIDAD ECONÓMICA"

En paralelo, se ha fijado en que la "viabilidad económica" del plan de transporte es "incierta", pues la subrogación automática de los trabajadores no está incluida y la cuantía económica que se estipula por kilómetro no tiene en cuenta condiciones especiales de los empleados que se asumen, como antigüedades o pluses. "Esto puede generar un déficit de financiación", ha advertido.

Adicionalmente, Leiceaga se ha referido a los "efectos" que la forma de contratación prevista para la fase inicial del plan tendrá en las empresas, fundamentalmente en las de menor tamaño.

Y es que el procedimiento por invitación conlleva que la Xunta seleccionará de forma discrecional a las empresas que se harán cargo del servicio hasta que se realice el concurso, dentro de 22 meses. "Hasta ese momento, en cada zona una va a estar trabajando y las otras irán desapareciendo del mapa", ha razonado el socialista.

Finalmente, en lo relativo a los autobuses escolares, ha acusado a la conselleira de "poner en riesgo" un modelo que estaba funcionando "bien" y la ha instado a recurrir al consenso y a criterios "objetivos" para seguir explorando la colaboración entre este sistema y el de transporte regular de viajeros por carretera, pues faltan poco más de dos meses para la vuelta a las aulas.

