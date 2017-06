Marta Carriedo nos descubre qué peinados arrasarán este verano

"Good Morning, chicos!". Energía desbordante es lo que hay en los instagram stories de Marta Carriedo, una de las influencers más top a la que se la rifan las marcas. Tiene una agenda repleta, pero hemos quedado con ella en el salón de Alberto Cerdán de Madrid (c/ José Ortega y Gasset, 21), para ponerse en manos de Álvaro Lauroba y nos enseñe con productos L'Oréal Professionnel cuáles son los looks más trendy del verano.

Hay que decir que Marta no para desde que se levanta. A veces no sabe ni en qué país se despierta, pero el jet lag no le impide seguir con su rutina. Cuando no está en Los Ángeles, la vemos en México, Francia, Italia, Maldivas... le encanta tachar los lugares que visita, que son unos cuantos.

Los más de dos millones de personas que la siguen en las redes sociales (y que la paran por la calle) están pendientes de su día a día: sus looks, viajes por el mundo, tratamientos que se hace, fiestas a las que va...

Muchas sueñan con una vida como la suya, (y quién no), pero no siempre se ha dedicado a esto. Los números ocupaban la mayor parte de su día–estudió económicas–y sentía que necesitaba una "vía de escape". Decidió dejar su trabajo como auditora en PwC y dar un giro de 180 grados a su existencia para dedicarse a la moda.

En 2013 creó el blog It girl by Marta Carriedo y un año después montaba una empresa de marketing digital y moda. Aunque ahora trabaja más que antes, no se arrepiente de haber perseguido su sueño. Y a la vista está que mal, no le va.