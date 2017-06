La UMU realiza un estudio sobre participación ciudadana en el sistema público español de servicios sociales

El profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia (UMU), Enrique Pastor, ha publicado un artículo en la revista de impacto 'European Journal of Social Work' (2017, 20:3, p.441-458) presente en el 'Journal Citation Report (JCR) de Web of Science'.

A través del artículo 'Mechanisms for participation in the public system of social services in Spain: opportunities for the development of social work with a citizenist approach' se analizan las oportunidades de participación ciudadana en el sistema público de servicios sociales, según informaron fuentes de la Universidad de Murcia en un comunicado.

Se trata de una investigación continua que se centra en las 17 leyes autonómicas que actualmente tenemos en España para determinar cómo han ido evolucionando respecto a las oportunidades de participación que ofrecen las administraciones públicas tanto a las asociaciones o fundaciones como a las propias personas usuarias individualmente consideradas.

Según este estudio, la oferta actual de oportunidades es muy institucional en el ámbito autonómico porque generalmente se produce a través de entidades formales como son las asociaciones u otras fórmulas de corte asociativo. Sin embargo el investigador señala que esta tendencia está perdiendo peso en el ámbito local, en el que comienzan a aparecer sistemas más dinámicos y directos como son los presupuestos participativos, núcleos de intervención participativa, foros, etc.

Y ha destacado que "lo interesante es que los poderes públicos puedan ofrecer un amplio abanico de oferta de oportunidades donde los diferentes ciudadanos puedan encontrar las vías de participación, porque no todos los ciudadanos tenemos la misma idea de cómo participar".

Por ejemplo, Pastor ha señalado que "hay ciudadanos que desean participar simplemente con el voto, lo que sería una participación más clásica; hay otros ciudadanos que se sienten bien participando a través de asociaciones vecinales o asociaciones especializadas; y hay otros ciudadanos, especialmente los más jóvenes, que se vinculan con una perspectiva más 'ciudadanista', de participación más directa, más voto a voto, sin instituciones intermediarias o de representación de intereses".

En la Región de Murcia la Ley de Sistema de Servicios Sociales es del año 2003, por lo que es necesaria una renovación en diferentes aspectos, ya que el investigador destaca que aquellas leyes que tienen en cuenta la participación de personas usuarias son las más novedosas, concretamente las denominadas de "tercera generación" que aparecen a partir de 2012, fundamentalmente, y afirma que en el panorama español han sido las comunidades autónomas más progresistas las que se han atrevido a apostar por la participación ciudadana de una forma más valiente.

El artículo manifiesta que cada vez se está teniendo más en cuenta la opinión del ciudadano mediante encuestas de satisfacción o presupuestos participativos, entre otros, pues cada vez es mayor el número de procesos de este tipo de procesos que se dan a nivel municipal, llegando incluso a darse por barrios, distritos y/o aéreas de competencia municipal e incluso sectores de población.

El investigador ha detectado un cambio significativo en la oferta de oportunidades por parte de los actores políticos, ya que "están descubriendo que la participación no es algo incómodo, sino que incluso puede ser un elemento clave de legitimación de sus propias políticas".

En esta línea es interesante destacar que los mecanismos de participación se emplean a nivel consultivo, se pretende dar voz a los ciudadanos para que los actores políticos tomen decisiones teniendo en cuenta lo que se ha consultado, pero Pastor señala que el miedo aumenta a medida que las opiniones de las personas usuarias puedan ser vinculantes.

Para el investigador la situación idónea mezcla la política con la participación social ya que "hay que ir poco a poco porque los ciudadanos también necesitamos cierta corresponsabilidad en las decisiones que pudiéramos adoptar, en cuánto a que son unas decisiones que no solo afectarían a nosotros sino a más personas. Creo que tienen que ir caminando juntos la política de participación con la asociación de los ciudadanos".

