El comisario Villarejo acusa al director del CNI de amenazar de muerte a la princesa Corinna

José Villarejo, el policía vinculado a tramas como la Gürtel, la del pequeño Nicolás o la de Ignacio González, fue entrevistado por Jordi Évole este domingo en LaSexta. En esta intervención, Villarejo relató su versión de estos asuntos y otros, como que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por medio de su director, el general Félix Sanz Roldán, amenazó de muerte a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga personal del rey emérito Juan Carlos I.

Villarejo ha presentado una denuncia contra Sanz Roldán, en la que asegura que hay informes que hablan de esas amenazas. "Félix Sanz Roldán amenazó de muerte a Corinna. Esta señora me lo ha contado a mí. Como consecuencia del 'accidente' de Botsuana. Interpretando los deseos de su Majestad, Sanz decide expulsarlos a ella, a su hijo y a su exmarido, de España", dijo Villarejo.

"Corinna estaba aterrada, porque no es lo mismo que la amenace un loco furioso que el generalísimo —Villarejo llama así a Sanz Roldán—. Llamó al rey emérito, este le dijo que lo había entendido mal. Por lo que me ha dicho, tiene pruebas. 'No te puedo garantizar tu seguridad o la de tus hijos', le dijo", según la versión de Villarejo.

Yak-42 y aviones para la Casa Real

En esa misma denuncia contra el CNI, Villarejo dice haber hecho escritos sobre las sociedades que intervinieron en la contratación del accidente del Yak 42 y con la compra de dos aviones para la Casa Real. "Cuando ocurrió el accidente me encargaron que mirara la contratación de ese avión. Fue un poquito extraña, había sociedades libanesas, de cada vuelo se perdían ciento y poco mil dólares. Se quedaban el dinero sociedades interpuestas. Si me admiten la denuncia, tendré que aportar esa documentación. Eran aviones comprados como nuevos que eran de octava mano. ¿El vínculo de los aviones de la Casa Real con el Yak? Coincidían sociedades en un lado y el otro. Intermediaban en la contratación final", dijo.

Sobre si tiene miedo al CNI, Villarejo dijo que no, aunque afirmó que "quiero contar mi versión antes de que tenga un accidente de tráfico. Un amigo mío, al frente de unas escuchas, murió en un accidente de tráfico. Y conducía fenomenal".

'Operación Cataluña'

Sobre la llamada 'Operación Cataluña', en la que supuestamente se urdió una trama para desprestigiar a políticos independentistas catalanes, Villarejo dijo desconocer su existencia, aunque sí dijo que vivió en Cataluña durante un año y medio para investigar: "Sí es cierto que al poco de ganar el PP por mayoría absoluta en 2011, tenemos información de que un grupo de empresarios catalanes se quejaba de que Jordi Pujol llamaba a rebato porque necesitaba más dinero. Me pidieron que verificara qué había de cierto en la corrupción de los Pujol y su familia. Viví un año y medio en Cataluña para convencer a personas de que denunciaran. Cosidó (entonces director general de la Policía) con la boca pequeña me mandó. Imagino que Fernández Díaz (entonces ministro de Interior) estaba enterado. Pero no tengo constancia de que haya existido una Operación Cataluña", dijo.

Villarejo negó cualquier relación con la falsa acusación sobre Xavier Trìas, exalcalde de Barcelona, o de pagar al empresario Javier de la Rosa por información comprometedora sobre políticos catalanes.

Baltasar Garzón

Jordi Évole interrogó a Villarejo sobre si él era uno de los autores del informe Véritas para desprestigiar al juez Baltasar Garzón. "No exactamente", dijo. "Yo lo que hice fue verificar informaciones que se tenían, facilitadas por colaboradores de la Policía. Cuando verifiqué que no era cierto, dejé de hacerlo. Había rumores de que (Garzón) frecuentaba chicas que tenían relaciones con narcotraficantes… Verificar si un juez estaba vinculado con el narcotráfico era de interés policial, luego se demostró que no era cierto", explicó. Villarejo afirmó que la orden de investigar la dio la secretaria de Estado, Margarita Robles y el ministro de Interior de entonces, Juan Alberto Belloch.

En el mismo programa, Baltasar Garzón intervino para dar su versión: "Villarejo me dijo 'me di cuenta de que eras de los buenos y me negué a seguir". El juez añadió que "ha sido un buen policía y si ha tenido margen de maniobra es porque se lo han permitido. No creo que el malo sea Villarejo, puede ser un actor más. Los que diseñan esas películas sí son malos o al menos juegan sucio".

Bárcenas e Ignacio González

A la pregunta de si hubo una operación para conseguir más pruebas de los papeles de Bárcenas, Villarejo respondió que "Bárcenas filtró que tenía pruebas comprometedoras y el director de la Policía quiso conseguir esas pruebas. Yo empecé a hacer muchas preguntas y me apartaron de esa actuación. 'Cuando tengáis los datos me los traéis', dijo el director de la Policía. Y eso era para mandárselo al juez".

Évole preguntó si la cúpula policial ha intentado proteger al PP. "Cosidó, no me cabe duda", dijo Villarejom quien añadió que "no he tenido presión más grande que la que ejerció Cosidó para proteger a Ignacio González".

Sobre González, el comisario explicó que "cuando gana el PP por mayoría absoluta, González pide hablar con quien dirigía la investigación a su contra para esclarecer los errores que pudiera haber. Grabé la operación por orden del director adjunto operativo. La grabación se hace en 2011 y sale cuatro años después cuando se va a decidir el candidato del PP para Madrid. No sé quién la filtró. Imagino que alguien dentro de la Policía".

Preguntado acerca de si algún cargo utilizó a la Policía con fines políticos, Villarejo señaló al actual senador y exdirector general del Cuerpo, Ignacio Cosidó.

Javier López Madrid

Villarejo está cusado de haber apuñalado a Elisa Pinto, una dermatóloga madrileña que mantuvo una supuesta relación sentimental con Javier López Madrid, directivo de OHL, yerno de Juan Miguel Villar Mir y amigo íntimo de Felipe VI y Letizia. El comisario dijo que su relación con López Madrid fue "tangencial" y negó haber cometido el apuñalamiento.

"Nadie lo hizo, ella se infligió esas heridas, como hacen los que se autolesionan. No llega a penetrar la herida. Está hecho con un objeto que no es punzante", afirmó, al tiempo que confía en no entrar en prisión: "Creo en el Estado de derecho y en la independencia judicial".