Podemos pide que Virgili y Herrera comparezcan en la Junta sobre el caso de 'la rueda de las televisiones'

En nota de prensa, el secretario general de Podemos Asturias y diputado autonómico, Daniel Ripa, apunta que "hay muchas dudas por resolver". "Es inaudito que la policía visitara la radiotelevisión pública asturiana. Y si entró es porque está recabando información", sostiene.

"Nunca antes había entrado la policía en RTPA y nos parece un hecho de especial gravedad", advierte, considerando "necesario" que "se tranquilice a los autores y músicos asturianos dejando claro que TPA no ha llevado a cabo ese tipo de prácticas".

Ripa señala que las investigaciones apuntan a que "diversas televisiones públicas podrían haber usado música parcialmente modificada con derechos de autor para cobrar dinero ellas mismas, y unos intermedios que presuntamente se llevaban maletines, como si fuesen autores de esas televisiones".

"Debe quedar claro que TPA asume entre sus compromisos respetar y defender a la gente que hace música, no beneficiarse de ella, y debe quedar claro que no ha apoyado en modo alguno a intermediarios que estaban ganando derechos e influencia dentro de la SGAE y que no tenían interés en proteger la música ni a los autores, sino en sacar tajada con estas fórmulas en horarios de baja audiencia", remarca el parlamentario de Podemos.

Daniel Ripa concluye que "parte de los problemas que se han tenido y se tienen en España y en Asturies con la SGAE, que persigue a las fiestas populares, a muchos de los autores e incluso a organizadores de actos benéficos, podrían tener su origen en las malas praxis de las que supuestamente habrían sido instigadoras algunas televisiones públicas, que por el contrario deberían tener un comportamiento ejemplar y ejemplarizante".

