Socorristas de Cruz Roja ya han atendido a 230 personas en las playas de Mazarrón y Águilas

El pasado día 3 de junio, Cruz Roja comenzó su labor, correspondiente al Plan de Vigilancia y Salvamento del Ayuntamiento de Mazarrón, en 4 playas del municipio, concretamente en Rihuete, Bahía-La Reya, Castellar y Bolnuevo, y ha contado para ello con socorristas, conductores y operadores de radio, que han contado con 3 motos acuáticas, 4 embarcaciones y un vehículo todoterreno de intervención rápida para desarrollar sus funciones.

Los equipos de Cruz Roja comenzaron también su actividad en las playas del municipio de Águilas el pasado 9 de junio, también en 4 playas, concretamente Calabardina, Delicias, Colonia y Calarreona, con 19 efectivos operativos.

El próximo 1 de julio, el dispositivo de la institución humanitaria en estos dos municipios estará a pleno rendimiento en las 28 playas de los municipios de Águilas y Mazarrón, dentro del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia.

Y es que, el servicio de Cruz Roja contará con más de 180 efectivos, entre socorristas acuáticos, socorristas sanitarios, conductores, patrones de embarcación y operadores seleccionados por la Institución Humanitaria para desarrollar su labor, mediante exigentes pruebas de selección, ya que han tenido que superar un examen teórico, una prueba práctica de Reanimación Cardio Pulmonar y Oxigenoterapia y, finalmente, una combinada de esfuerzo y rescate en el medio acuático.

Estos equipos compuestos por personal contratado y personal voluntario reciben formación contínua por parte de Cruz Roja, instrucción y reciclaje de técnicas, habilidades y conocimientos en materia de primeros auxilios, RCP instrumental, DESA, manejo de embarcaciones y motos de rescate, manejo de kayaks de rescate y atención de politraumatismos en el agua, entre otras muchas cosas.

Para desarrollar su labor el equipo de Cruz Roja contará con 27 puestos de vigilancia, 7 embarcaciones, 8 motos acuáticas, 17 kayaks de rescate y 3 vehículos todoterreno de intervención rápida.

Los equipos de Cruz Roja han ido aumentando sus dotaciones y su actividad progresivamente desde el pasado 3 de junio, hasta el próximo 1 de julio, cuando alcanzará su punto culminante de actividad, que se mantendrá durante los meses de julio y agosto, periodo de máxima afluencia de personas a las playas de estos dos municipios, continuando su actividad aproximadamente hasta el fin de semana del 17 de septiembre.

LOS RIESGOS DEL MEDIO ACUÁTICO

Durante el verano del pasado año 2016, los miembros de Cruz Roja atendieron a 5.295 personas en las playas de Águilas y Mazarrón, en la mayoría de las ocasiones fueron atenciones sanitarias (picaduras, quemaduras), aunque también hubo muchos rescates, concretamente 154 personas y 23 personas evacuadas a instalaciones hospitalarias, así como 65 menores extraviados y 9 embarcaciones rescatadas.

Por todo ello, desde Cruz Roja ruega que se tomen las medidas pertinentes para evitar situaciones de riesgo y es que la prevención es el aspecto fundamental para garantizar un baño seguro. Hacer caso a las indicaciones de los profesionales, respetar el color de la bandera izada en la playa, hidratarse y protegerse del sol son consejos que no hay que olvidar para disfrutar del baño de forma segura.

Los accidentes en el agua pueden tener repercusiones muy graves, incluso con riesgo para la propia vida. Los ahogamientos, los 'cortes de digestión' y otros accidentes similares pueden evitarse siguiendo unas mínimas normas de seguridad.

Por ello, aconsejan bañarse en zonas habilitadas para ello, evitar entrar bruscamente en el agua o salir si se siente algún síntoma extraño, no tirarse de cabeza en fondos desconocidos, vigilar en todo momento a los niños, respetar las banderas de señalización en playas, no intentar nadar contra la corriente y evita bañarte en zonas de riesgo, como ríos de gran caudal, pozas naturales o bajo cascadas de agua, así como en zonas de oleaje junto a las rocas.

¿QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE EN PISCINAS Y PLAYAS?

Los minutos que siguen al accidente pueden ser vitales para la víctima. Por ello tenemos que actuar con orden y serenidad para que la atención al accidentado sea lo más correcta posible. Cruz Roja cuenta para ello con un esquema de actuación, la conducta P.A.S. (Proteger, Avisar y Socorrer).

Así, Cruz Roja aconseja protegerse a sí mismo y el lugar del accidente, avisar a los servicios de emergencia, pedir ayuda al servicio de vigilancia y salvamento (si no existe, llamar '1-1-2'); si la situación no reviste gravedad, acudir al Centro de Salud más próximo, socorrer a los heridos (controlar sus funciones vitales), evitar movimientos bruscos al accidentado, estimularlo si no está consciente.

