Laura Escanes estalla contra los insultos en redes sociales: "Lo que he recibido se llama acoso"

En las últimas semanas un audio en el que una mujer grita enfadada a su pareja ha recorrido internet. La protagonista de dicho audio —se dijo desde algunos medios— era Laura Escanes, la actual mujer de Risto Mejide, gritándole a su exnovio.

Desde una entrada en su blog, Escanes ha negado que sea ella la autora del archivo de audio. "Es obvio que no es agradable leer mentiras semana tras semana y aún así hacer oídos sordos y seguir adelante con tu trabajo, tu familia y tus amigos".

En el post la modelo también menciona todo lo que ella y su marido llevan sufriendo los últimos meses. "No es todo de rosa y nos exponemos a que la gente hable. Bien, mal, regular. Como quieran. Pero ¿existe algún tipo de límite? ¿Quién lo pone? Después de la nochecita en twitter y en prensa he visto que desde luego no existe ningún límite".

Escanes escribe sobre la demagogia de algunos medios respecto a este tema: "Luego todos hacemos ver que estamos en contra del bulling, el acoso y el ciber acoso. Señores, lo que yo he recibido se llama acoso. Y lo más indignante es que sean los propios medios los que incentivan este acoso y mofas en las redes".

"Más de 12.000 tuits en pocas horas con memes, insultos, amenazas y mil barbaridades que no voy a reproducir aquí. Esto no es respeto. Esto no es periodismo y esto no es luchar contra el acoso que puedan recibir miles de niños en España hoy en día por cosas muy parecidas", ha expresado.