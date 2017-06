Ariel Winter carga contra un medio por afirmar que le paga un sueldo a su novio

Ariel Winter ha arremetido contra la revista Star Magazine que afirmaba que la actriz de Modern Family pagaba un sueldo a su novio, el también actor Levi Meaden, "por cuidar de ella".

"Star Magazine es obviamente una fuente poco fiable y una revista basura, ¿cómo se atreve a publicar cosas de las que no tiene ni idea?", ha respondido Winter en un comunicado colgado en Instagram tras darse a conocer la noticia.

"Nunca pagaría a mi novio ningún salario ni él aceptaría si se lo ofreciese. Él se compra sus cosas, sean para él o para mí, y se esfuerza en nuestra relación", ha agregado la actriz, que encarna a Alex Dunphy en la exitosa comedia de la cadena ABC.

"Odio las noticias falsas, pero supongo que eso es en lo que se ha convertido el mundo ahora". "Yo no mantengo a nadie y no necesito que nadie me mantenga. Él tiene una carrera consolidada y trabaja para ello, no es solo 'el novio de'. Así que si no nos conocéis, mejor que no habléis", ha concluido la actriz.

Winter y Meaden llevan desde el año pasado saliendo juntos y no es la primera vez que la actriz ha tenido que salir en defensa de su relación ante las críticas por la diferencia de edad de 10 años en la pareja.

