La oposición critica los cambios en el Gobierno de Noriega, que considera "decepcionantes" y que "no aportan nada"

La oposición en el Ayuntamiento de Santiago -PP, PSOE y BNG- han criticado este viernes la ligera remodelación llevada a cabo por el alcalde, Martiño Noriega, tanto en su Gobierno como en la estructura interna del Consistorio.

En concreto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández, ha censurado la actitud de Noriega por "generar expectativa" con respecto a la remodelación de su Gobierno para que, finalmente, "la vida siga igual".

"Es un maestro del escapismo", ha asegurado Hernández en relación a Noriega, justo antes de ironizar con el hecho de que Compostela Aberta gobierne en minoría: "La culpa de que los otros (BNG y PSOE) no quieran entrar en su gobierno no es de él", ha bromeado el portavoz del PP, quien considera que su partido es "la única oposición".

A continuación, ha opinado que el nuevo reparto de competencias "no aporta nada", al tiempo que ha vinculado, al igual que el PSOE, la liberación de Marta Lois de las competencias en materia de Mercados, que pasan a Noa Morales, con su gestión de la nave 5 de la Praza de Abastos. "Un fiasco", ha apostillado.

No obstante, Hernández ha depositado "pocas esperanzas" en la gestión que Noa Morales va a hacer de Mercados. Y es que, a su juicio, la concejala de Mocidade, Deporte e Benestar Animal no ha llevado a cabo una adecuada política deportiva en el Ayuntamiento.

A continuación, ha criticado que Noriega "le quite pero no le quite" el área de Obras a Jorge Duarte, quedando "las obras pequeñas bajo la batuta de Rafael Peña y las grandes bajo la batuta de Jorge Duarte". "Por lo menos Rafael Peña pone interés en lo que hace", ha añadido.

"PSEUDOREMODELACIÓN"

Por su parte, el portavoz del BNG, Rubén Cela, ha tildado de "decepcionante" la "pseudoremodelación" anunciada por el alcalde de Santiago: "Los cambios realizados no van en la dirección que necesita la institución", ha asegurado.

Acto seguido, ha criticado que existen áreas "donde (el trabajo) se hace rematadamente mal", como es el caso, ha defendido, del área de Persoal, de la que se encarga María Rozas.

Sobre el concejal de Educación, Manuel Dios, considera que éste "no es competente" para gestionar determinados asuntos, como los comedores escolares.

Así las cosas, Rubén Cela considera que esta remodelación se puede resumir en tres cosas: "quitar" el área de Obras a Jorge Duarte, que ve "lo único sustantivo"; "quitar a una técnico de Urbanismo molesta"; y nombrar a Xaquín Monteagudo como director de la Asesoría Xurídica Municipal.

EQUIPARA A CA CON "EL PP DE CONDE ROA"

Por su parte, el portavoz del PSOE, Paco Reyes, ha cargado contra el cese de la jefa del servicio de Licenzas e Urbanismo, Berta Rosón: "Exactamente lo mismo que el PP de Conde Roa", ha denunciado, para luego censurar que Compostela Aberta eche "fuera" a los funcionarios que le "molestan".

Sobre este tema, el PP espera que el Gobierno municipal argumente y justifique el cese de Berta Rosón para que "nadie se pueda sentir maltratado". "Espero que se haya tomado una decisión respecto de la reubicación de la persona afectada", ha destacado Hernández, quien ha defendido para ella "una salida digna" y ha anunciado que su partido analizará este tema "en profundidad".

Después de que Noriega criticara a PSOE y BNG por haber rechazado, ha asegurado, formar parte del Gobierno, Paco Reyes hizo hincapié en que fue el propio Noriega quien decidió que "quería gobernar en solitario". Por su parte, Rubén Cela se limitó a decir que la respuesta del BNG, que dijo 'no' a Compostela Aberta, sigue vigente.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.