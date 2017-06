Teatro, danza y lírica protagonizarán los 12 espectáculos del nuevo abono de temporada del Teatro Calderón

En la presentación de la programación han estado presentes la concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, y el director artístico del Teatro Calderón, José María Viteri.

Con este nuevo programa, según ha explicado Redondo, el teatro pretende mantener su "compromiso" con todos los estilos -teatro, danza y lírica-, así como con todos los públicos, pues se ofrecen obras para los más pequeños, además de entradas a un precio reducido para los más jóvenes y, todo ello, sin olvidar a los espectadores más veteranos.

Asimismo, la concejal ha destacado que esta programación será "complementaria" a la que presenten otros espacios públicos como el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), cuyas propuestas tendrán un carácter "más moderno y contemporáneo".

Además, se ha destacado la apuesta por la producción propia y coproducción de espectáculos teatrales y de lírica, así como por la consolidación de proyectos que ya dan importantes resultados, como es el caso de La Nave, La Nave Senior y El Desván.

ABONO DE TEMPORADA

El Ballet Flamenco de Andalucía, con la puesta en escena de '...Aquel Silverio' inaugurará la programación del Calderón el próximo 13 de octubre, seguido de 'El caballero de Olmedo'; 'La Ternura'; las coreografías de la compañía Akram Khan con su espectáculo 'Until the Lions'; 'La dama duende'; o la reinterpretación de 'Romeo et Juliette', cuya acción original se ubicará, en este caso, en el contexto de la Guerra Civil de Estados Unidos.

Aunque las grandes apuestas de la programación del abono de temporada serán 'El padre', protagonizada por Héctor Alterio; el flamenco traído desde el caribe de la mano de Loles León en '¡Oh Cuba!'; la adaptación de la obra 'Troyanas' de Eurípides; 'Esto no es la casa de Bernarda Alba'; la comedia 'El funeral', protagonizada por Concha Velasco y Antonio Resines y, por último, 'Tristán e Isolda', del Ballet de Ginebra.

ABONO 7

Por otro lado, las propuestas del abono 7 comenzarán el próximo 7 de octubre con el estreno nacional de 'Traidor', la "mejor obra" del dramaturgo vallisoletano José Zorrilla, según indicó el propio autor. El programa continuará con el segundo proyecto de Malditos Compañía, 'Escenas de caza', cuyo estreno nacional también acogerá el escenario del Teatro Calderón.

Completarán el programa 'Smoking Room', con un elenco formado por Secun de la Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe Ocio, Manolo Soto y Edu Soto; 'Crimen y telón'; la historia de 'Pauline Viardot'; 'El príncipe' y 'Seuls'.

EL DESVÁN

Entre las propuestas para los más pequeños, agrupadas en El Desván, Viteri ha destacado el estreno nacional de 'La granja', una función que estará arropada por otras obras también pensadas para el público infantil como 'Solete'; 'Olas'; 'Aupapá'; '¡Qué brisa, la risa!'; 'Tocatico, tocatá' y 'Lana de Luna', además del taller de danza 'Danzando el familia' o la propuesta de flamenco para bebés 'El árbol con alas'.

