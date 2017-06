Manuela Carmena viajó en business a Canadá por "recomendación médica"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado este viernes que su viaje en business a la ciudad canadiense de Montreal esta semana ha sido por recomendación del médico, tras detectarle hace ocho meses un problema de corazón, y que por lo tanto su "obligación" es cuidar su salud.

En una rueda de prensa, tras la presentación de la programación del Teatro Español para la temporada 2017-2018, la regidora ha sido preguntada por su viaje en primera clase cuando los concejales tienen la instrucción de viajar en turista.

Carmena ha explicado que cuando le detectaron el problema cardiaco pidió a los doctores que le hicieran una agenda de lo que podía hacer y no podía hacer y le recomendaron viajar en business en viajes de larga duración.

"Ya me gustaría tener un corazón como el de mis compañeros para no tener estas limitaciones puesto que yo iba con mi equipo y mi equipo naturalmente no estaba conmigo, lo cual te hace más difícil el trabajo pero mi obligación es cuidar mi salud", ha declarado.

Carmena ha participado en los últimos días en el XII Congreso Mundial de Metrópolis, donde se han abordado cuestiones como el desarrollo sostenible, la movilidad y la economía colaborativa.

En octubre del año pasado la alcaldesa estuvo una noche ingresada tras sufrir una indisposición durante un pleno del Ayuntamiento.

