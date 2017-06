El Presidente de Asturias responde a Podemos que las CCAA no tienen capacidad regulatoria sobre los bancos

Fernández se ha pronunciado en estos términos en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) al responder a una pregunta del portavoz de Podemos, Emilio León sobre las medidas que ha adoptado para "proteger a la ciudadanía" frente a movimientos especulativos como los recientes que afectaron a Liberbank.

El presidente asturiano, ha dicho que su Gobierno no se desentiende de ese tipo de situaciones, pero ha insistido en que no tiene competencias en labores de supervisión y regulación. "No me gusta la concentración bancaria; es verdad que caminamos a un oligopolio financiero, pero desde una comunidad autónoma no estamos en condiciones de evitarlo", ha señalado Fernández.

Emilio León ha lamentado que las consecuencias de ese tipo de caídas en bolsa terminen pagándolas los "accionistas forzados" o los trabajadores. Además, ha criticado los actuales sistemas de control porque, ha apuntado, no han funcionado, tal y como se demostró con el caso del Banco Popular.

Ha criticado Emilio León la "impotencia" con la que reaccionan representantes institucionales ante estos problemas generados en el sector financiero y ha criticado que se le otorguen premios y medallas a los causantes de los mismos.

