El Procurador del Común exige mejoras en los mecanismos de control informático infantil en las bibliotecas públicas

El Procurador del Común ha pedido mejorar los mecanismos de control informático infantil en las Bibliotecas Públicas tras comprobar que menores sin supervisión utilizaban juegos violentos.

Entre los servicios que ofrecen las Bibliotecas Públicas gestionadas por la Junta, se encuentra el de internet y ofimática, también en las salas de infantil y juvenil, para usuarios de entre tres a trece años, con materiales y recursos que, en todo caso, deberían ser adecuados para dichas edades, según apuntan desde la institución a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Tras pedir información a la Consejería de la Consejería de Cultura y Turismo puso de manifiesto que, en la mayoría de las Bibliotecas se muestra de manera "visible" las normas de uso de los equipos informáticos, que algunos equipos cuentan con una serie de medidas de control y filtrado, así como que se suele exigir autorización de los padres o tutores para que sus hijos o pupilos menores puedan utilizar dichos equipos.

Pero

se detectó que pese a las recomendaciones de utilización, la aplicación de las mismas era muy desigual. Así, por ejemplo, en alguna de ellas no se solicita autorización firmada por los padres para usar los equipos informáticos, ni tampoco parece estar prevista la supervisión visual del personal de la sala infantil.

También parece que, según señala el comunciado, en atención a la información facilitada sobre las distintas bibliotecas en particular, no todos sus equipos disponen de la misma configuración del software para controlar la navegación en internet ('Eliza') y del filtro de contenidos 'Canguro Net'.

En algunas, concretamente en la de Soria, se dispone de juegos preinstalados por la propia biblioteca, lo que garantiza la adecuación de los mismos, y, en otras, el acceso a Internet está limitado a páginas que también propone la propia Biblioteca.

Con todo, si no se quiere limitar la gama de utilidades que pueden ofrecer los equipos informáticos de la manera señalada, dando mayores posibilidades a los usuarios, deben extremarse las medidas de seguridad, tanto activas como pasivas, para que ningún equipo de una Biblioteca Pública pueda ser un instrumento en el que los menores accedan a contenidos inadecuados, continúa el comunciado.

CARTELES INSUFICIENTES

Para el Procurador del Común es "insuficiente" poner carteles con las normas de utilización si no va acompañado de una supervisión del uso de los equipos que hacen los menores, y ni siquiera se indica que el incumplimiento de las normas podría suponer la suspensión de la condición de usuario de algunos o todos los servicios de la Biblioteca por un tiempo determinado.

Por otro lado, aunque los padres y tutores han de responsabilizarse de los actos de sus hijos y pupilos, también es evidente que el simple consentimiento, si no están acompañados, y no hay una supervisión por parte del personal de la Biblioteca, no será suficiente para evitar el acceso a contenidos inadecuados, que es de lo que se trata en última instancia.

Por último, también llama la atención del Procurador, el hecho de que en la Biblioteca Pública de Salamanca no exista sala infantil-juvenil, aun cuando ello pueda venir dado por la planificación del sistema urbano en el que está ubicada, de modo que se pueda acudir a otros recursos ajenos a dicha biblioteca similares a los que esta podría ofrecer a través de una sala infantil-juvenil.

De ahí que el Procurador del Común haya pedido a la Consejería que se den las instrucciones precisas para que las Bibliotecas Públicas gestionadas por la Comunidad de Castilla y León evalúen los instrumentos de control y protección con los que cuentan los equipos informáticos a disposición de los usuarios de las salas infantiles-juveniles, así la configuración de esos instrumentos, y los procedimientos de acceso y uso de dichos equipos, a los efectos de que se extremen las medidas que sea necesario adoptar para que, en ningún caso, los usuarios puedan acceder a contenidos inadecuados para su edad.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.