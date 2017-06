Cs se rompe en València: cuatro diputados críticos con Rivera se van y dejan al grupo con 9 actas

El diputado y exportavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, y los parlamentarios -afines a él- David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García han anunciado este viernes que se dan de baja del partido y abandonan el grupo parlamentario, por lo que pasarán al grupo de no adscritos de la cámara autonómica. De este modo, Cs reducirá de 13 a 9 su número de diputados en la Comunitat Valenciana.

Los motivos de la marcha del partido liderado por Albert Rivera son, según ha destacado García, el apoyo de Cs al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, que a juicio de estos diputados autonómicos son "nocivos" para la Comunitat Valenciana.

Así lo han anunciado los cuatro parlamentarios en una rueda de prensa en Les Corts convocada por el propio Marí, en la que han señalado que el partido "no se exige trabajo, se exige en sobremanera lealtad".

"Es más útil llegar a diputado si no complicas la vida, si demuestras no tener criterio propio y muestras lealtad", ha lamentado García, quien ha asegurado que en la Comunitat, Ciudadanos "está en manos de gente que abandonó de manera no demasiado honrosa" el PP y "quieren venir a colonizar Cs".

Marí fue destituido como portavoz por la dirección nacional que dirige Albert Rivera tras sus críticas por el cambio de definición ideológica del partido desde la socialdemocracia hacia el liberalismo. Marí, además, también criticó con dureza el proyecto de Presupuestos del Estado del Gobierno de Rajoy apoyado por Ciudadanos, tanto en declaraciones públicas como en redes sociales.

