El príncipe Harry asegura que nadie en la familia real quiere ser rey o reina

El que es quinto en la línea de sucesión al trono británico, el príncipe Harry (Enrique de Inglaterra), ha asegurado en una entrevista que aunque todos los miembros de la familia real están dispuestos a asumir sus responsabilidades, realmente nadie quiere hacerlo.

"Estamos involucrados en la modernización de la monarquía británica. No estamos haciendo esto para nosotros mismos, sino por el bien de las personas ", aseguró el joven en una entrevista a Newsweek.

"¿Hay alguien de la familia real que quiera ser rey o reina? Yo no lo creo, pero vamos a llevar a cabo nuestros deberes en el momento correcto", añadía Harry, de 32 años de edad, que tiene claro que ser parte de la familia real le reportará compromisos hasta que sus sobrinos, el príncipe George y la princesa Charlotte, sean suficientemente mayores para asumir sus responsabilidades como hijos del heredero al trono, el príncipe Guillermo.

Entre las cosas que modernizaría de la forma de actuar de la corona está cómo sus miembros más jóvenes se enfrentan a los actos más duros y ponía como ejemplo el cortejo fúnebre de su propia madre, la princesa Diana, que murió cuando él tenía 12 años.

"Mi madre acababa de morir y tuve que caminar un largo camino detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas me miraban mientras millones más lo hacían por televisión", recordó amargamente, asegurando que "no creo que a ningún niño se le deba pedir eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que eso sucediera hoy en día".

El príncipe Harry que está saliendo con la actriz estadounidense Meghan Markle, aseguró que si él tuviera hijos harían una vida normal "incluso si fuera rey. Pero es un equilibrio delicado. No queremos diluir la magia ... El público británico y el mundo entero necesitan instituciones como el rey", aseguró.