La Policía desmiente el bulo del paracetamol que tiene un virus llamado 'Machupo'

Desde hace algunas semanas se ha difundido a través de Whatsapp un mensaje que avisa de la existencia de un virus, conocido como Machupo y que aparece camuflado en el paracetamol p-500, según recoge La Vanguardia. Ahora la Policía lo desmiente.

El mensaje describe el medicamento como "nuevo, muy blanco y brillante", al tiempo que lo califica como "uno de los virus más peligrosos del mundo".

Ya hace tiempo que los farmacéuticos desmintieron ese bulo, que lleva circulando varios meses.

La Agencia de Salud de Canadá argumentó que no es posible que este tipo de virus sobreviva en una pastilla. Es una bacteria de la familia de la fiebre hemorrágica, que no sobrevive en ambientes secos.

¡¡Pues va a ser que NO!! No hay ningún medicamento con el virus "Machupo", ni ningún otro.

No compartas sin contrastar #StopBulos pic.twitter.com/FqgI0H4yUZ