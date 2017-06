Activado de nuevo nivel 2 por ozono en Valladolid y se reduce a 30 km/h la velocidad máxima en lugar de cerrar el centro

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de la activación, por segunda vez en ocho días, de la fase 2 -aviso- del Plan de Acción contra la Contaminación del Aire, aunque en lugar de cerrar al tráfico el centro de la ciudad se ha anunciado que se limita este viernes y este sábado la velocidad a 30 kilómetros por hora en las principales calles de la zona céntrica.

Los niveles de ozono han superado durante tres días, desde el pasado martes, el límite marcado en el Plan para activar la fase 2, ya que las cinco estaciones de medición de este contaminante han estado las tres jornadas durante al menos cuatro horas dentro de un intervalo de ocho por encima de los 120 microgramos por metro cúbico de aire.

Así, el Ayuntamiento ha decidido limitar a 30 kilómetros por hora los próximos dos días, viernes y sábado, la velocidad de circulación por el casco histórico y otras vías contenidas en el Plan de Emergencia para el Nivel 2 de Alerta por contaminación, a consecuencia del repunte de los niveles de ozono.

Cabe recordar que la justo hace una semana se había activado ya la fase 2, de aviso, que en el Plan prevé varias posibles medidas para tratar de reducir la contaminación. Así, se puede optar por cerrar el centro histórico al tráfico privado, como se hizo entre el pasado viernes y la mañana de este lunes; la reducción de 50 a 30 km/h de los límites de velocidad en el centro, opción que se ha decretado para este viernes y sábado; la reducción de determinadas vías a un sólo carril de circulación con preferencia para el transporte público o la subida del precio de la ORA, dos acciones que, por el momento, no se han tomado.

Las vías en las que se establecerá el límite de velocidad en 30 km/h serán San Quirce, cardenal Torquemada, avenida de Santa Teresa, Gondomar, Chancillería, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, Pedro Barruecos, Alonso Pesquera, Cruz Verde, Labradores, Acibelas, Cadena, Vega, plaza de España, Miguel Íscar, plaza de Zorrilla, paseo de Zorrilla, San Ildefonso e Isabel la Católica.

La concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press que en esta ocasión se ha optado por una medida menos restrictiva que el cierre al tráfico del centro debido a que, mientras la pasada semana se preveía una situación de calor, sol y poco viento durante varios días, en este caso se espera un cambio del tiempo a partir del sábado con descenso de las temperaturas máximas y la llegada de tormentas a partir del domingo, condiciones que hacen prever un descenso sensible de los niveles de ozono.

Por todo ello, se ha procurando optar por una medida "menos gravosa" que la restricción total del tráfico.

IMPORTANCIA DEL FACTOR CLIMÁTICO

Fuentes municipales han reconocido que el factor climático es "determinante" en esta situación de episodio de superación de niveles de ozono.

Tal y como se informó este miércoles, los niveles de este gas en el aire en Valladolid han incrementado a lo largo de esta semana, después del descenso que se produjo el pasado sábado y domingo, cuando el tráfico estuvo cortado en el centro.

Durante la jornada del lunes, los 120 microgramos por metro cúbico se superaron levemente en un par de estaciones durante dos o tres horas. Sin embargo, el martes se superó más ampliamente en periodos de entre cuatro y seis horas en función de la estación, para llegar el miércoles a superaciones durante períodos de cinco a nueve horas. Incluso se llegó a niveles superiores a 130 microgramos por metro cúbico o de 140 en el caso de la estación Valladolid Sur (puente de la Hispanidad)

Este jueves se han superado los 135 microgramos en las estaciones de Poniente, Vega Sicilia (Parque Alameda) y Sur entre las 11.00 y las 12.00 horas, si bien los registros han comenzado a descender a partir de las 14.00 horas, momento desde el cual se encuentran ya por debajo de los 120 microgramos.

En todo caso, fuentes municipales han recalcado que son niveles que "suponen un riesgo importante para la salud", según los estándares de la Organización Municipal de la Salud y las directivas de la Unión Europea y la situación obliga al Ayuntamiento a volver a activar el nivel 2 de alerta previsto en el Plan de Acción.

La medida, una de las tres que contempla el Plan de Acción, se toma de acuerdo con los datos de las tres estaciones municipales, que arrojan de nuevo datos negativos.

El Ayuntamiento procederá a informar a la población a través de todos los medios disponibles, por lo que ha reitera de nuevo este jueves, "con más insistencia aún", la recomendación de evitar esfuerzos en las horas centrales del día, muy particularmente a la población infantil y anciana y a las personas con dificultades respiratorias.

En el comunicado han reclamado que la limitación de velocidad "sea efectiva y se respete", para tener que evitar acudir a cortes de tráfico.

Asimismo, se aplicarán medidas ya adoptadas el pasado fin de semana durante el cierre del tráfico, como la gratuidad en los aparcamientos disuasorios urbanos de Feria de Muestras, Playa de Moreras, -cerrado durante la noche de San Juan este viernes-, Casa de la India, Reyes Católicos y Cuatro de Marzo. Así, se mostrará la información en las pantallas de aparcamientos o a través de información complementaria en cualquier otro tipo de soporte.

En el caso de usuarios que utilicen como forma de pago la aplicación Telpark y dado que la modificación del software no se puede llevar a cabo en tan corto espacio de tiempo, deberán ser éstos los que tomen la decisión de realizar el pago o no, en el caso de que la gratuidad afecte a una parte del período contratado.

REITERAN QUE SE LIMITE EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO

No obstante, aunque no se acuda a una restricción estricta como el fin de semana pasado, la Concejalía de Medio Ambiente ha solicitado de nuevo la colaboración ciudadana para que todas aquellas personas para quienes "no sea indispensable usar el vehículo privado", reduzcan al mínimo su uso en los próximos días.

El Ayuntamiento ha instado a los ciudadanos a compartir vehículo, usar el transporte público y la bicicleta o desplazarse a pie y confía en que este episodio se atenúe a partir de este domingo gracias a la moderación de las temperaturas, que contribuirá, sin duda, a recuperar niveles de ozono saludable.

No obstante, en la medida en que no se minimice la emisión de otro tipo de gases contaminantes, el efecto será mucho mayor.

El Ayuntamiento, ha querido agradecer "de antemano" la comprensión y colaboración ciudadana, e informará de la situación como ha hecho durante todo el episodio que comenzó el martes de la pasada semana.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.