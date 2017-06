Cultura lleva al Párraga 'Nómadas', del ganador del World Press Photo Samuel Aranda y el escritor Martín Caparrós

La Región se convierte por primera vez en sede de las muestras de PHotoEspaña con este proyecto dirigido por el creativo murciano Jorge Martínez, que podrá visitarse hasta el 12 de septiembre

La Región de Murcia es por primera vez sede del festival internacional de fotografía y artes visuales PHotoEspaña con el proyecto 'Nómadas', de Samuel Aranda, ganador del prestigioso World Press Photo en 2011, y del periodista y escritor argentino Martín Caparrós. Un trabajo dirigido por el creativo Jorge Martínez a iniciativa de la ONG 'Rescate', con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la colaboración de Cadena Ser.

La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente lleva al Centro Párraga de Murcia este proyecto itinerante, que podrá visitarse hasta el 12 de septiembre y que refleja en una serie de fotografías la realidad de las últimas comunidades pastoras en Malí, Níger y Mauritania. La exposición incluye una película formada por 52 paradas a través de un largo camino en el espacio y el tiempo, hecha de imágenes y voces que dan testimonio de la vida de los pastores malienses, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero Javier Celdrán, que ha presentado la muestra junto a Aranda, Martínez y Belén García, representante de 'Rescate', afirmó que "la exposición refleja el carácter más social de la cultura y el arte con la visión de distintos artistas que reflejan una misma realidad". Celdrán destacó del proyecto su "carácter transversal, al unir diferentes elementos artísticos que dan forma a la estructura narrativa, visual y sonora de este gran documental que nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la vida, la subsistencia en estas zonas y los retos de la humanidad".

EL PROYECTO

Las fotografías de Samuel Aranda y el relato de Caparrós dialogan en este trabajo para mostrar una realidad que, aunque resulte ajena y atemporal, pretende ser un contenido que reivindica su actualidad. Para este trabajo, los autores realizaron un viaje de inmersión con varias familias nómadas del suroeste de Mali y convivieron diez días con los miembros de estas comunidades con los que compartieron su rutina diaria dedicada a la trashumancia y dialogaron sobre sus retos y sueños.

'Nómadas' se descubre, según su director Jorge Martínez, "como un viaje ancestral que va desde el primer mundo a otro menos evolucionado y del que, sin embargo, hay mucho que aprender. El proyecto, en concreto, pretende dar visibilidad y testimonio de las últimas comunidades nómadas de la zona del Sahel".

El consejero ha recordado que, con esta exposición, "la Región es, por primera vez, sede de las actividades que está realizando PHotoEspaña, el festival de fotografía más importante en el ámbito internacional", con el que el Gobierno regional está colaborando en la celebración de su vigésimo aniversario a través de diversas iniciativas como visionados de porfolios, becas de participación y otras propuestas expositivas en Madrid y Murcia.

TRAYECTORIA DE LOS AUTORES

Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 1979) es fotógrafo y ganador en 2011 del World Press Photo. Ha pasado los últimos 15 años documentando los conflictos, la migración y las cuestiones sociales de todo el mundo para medios como 'The New York Times' en Medio Oriente y África o 'National Geographic', 'Sunday Times Magazine', 'Stern', 'Le Monde' o 'El País Semanal'. Sus fotografías han sido expuestas en salas españolas y de países como Francia, Chile, Brasil, EE UU, Túnez e Irán. En 2016 obtuvo el Premio Ortega y Gasset en la categoría de Mejor Fotografía.

El creativo Jorge Martínez (Cartagena, 1976) centra actualmente su labor en el contexto de la comunicación y la innovación social, desarrollando proyectos e ideas 'transformadoras' para organizaciones medioambientales, sociales y humanitarias.

Ha sido el responsable de campañas como 'Pastillas contra el dolor ajeno', para la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras; 'Save the Oceans, Feed the World', para OCEANA; 'The Table', para Fundación Telefónica y elBullifoundation; la Sociedad Cooperactiva 'De mujer a mujer', o más recientemente, 'La guitarra vuela'. Su filmografía incluye los títulos 'Minera', 'The Perfect Protein', 'Comer Conocimiento' o 'La guitarra vuela'.

Caparrós (Buenos Aires, 1957), periodista y escritor, se inició con 16 años en el diario 'Noticias'. Tras su exilio en París, licenciándose en Historia en La Sorbona, viajó a Madrid y colaboró con el 'El País'. De regreso a Argentina, trabajó en prensa y radio, siendo fundador de 'Página/12' y editor de 'El Porteño'. Ha traducido a Voltaire, Shakespeare y Quevedo y ha recibido numerosos premios. Cuenta con una treintena de libros publicados, entre los que destacan 'Valfierno', 'A quien corresponda', 'Los Living', 'Comí' y 'El Hambre'.

