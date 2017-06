Plans per a la reinserció laboral

L’AMB continua impulsant el seu programa de suport a les polítiques socials municipals, amb un pla 2016-2019 que atorga 30 milions d’euros per ajudar els 35 ajuntaments de l’àrea metropolitana (tots excepte Barcelona) a promoure la ocupació de qualitat en les seves poblacions.

El pla atorga 15 milions en cadascuna de les dues etapes en què es divideix: la primera ha beneficiat 1.642 persones, i la segona s’iniciarà a principis de gener de 2018 fins a finals de 2019.

Els programes de reinserció laboral, pels quals s’espera aconseguir un total de 4.000 persones (de forma directa i indirecta), s’articulen al voltant de tres eixos: els plans d’ocupació

impulsats pels ajuntaments, els programes de col·laboració amb empreses i els plans d’autoocupació i emprenedoria.

L’AMB subvenciona fins al 80% dels plans que dissenyen i apliquen els ajuntaments. L’estimació de l’organisme supramunicipal és que els plans d’ocupació municipals representin el 65% de les partides, seguits pels programes d’autoocupació (20%) i de suport a les empreses (15%).

En el primer pla es troba la contractació de persones parades per a treballs d’interès general o social, com tenir cura d’espais urbans, serveis d’atenció a les persones i prestació de serveis públics amb atenció a la ciutadania.

Pagar sis mesos del sou d'un nou empleat

En aquesta nova convocatòria els programes d’autoocupació incorporen la formació professional i l’ajuda als projectes emprenedors que ja estan en marxa, mentre que en els d’associació amb empreses, l’acord és que l’AMB pagui sis mesos del sou d’un nou empleat i l’empresa sis mesos més, la qual cosa permet que el beneficiari tingui un treball estable per un any i pugui adquirir experiència per reinserirse al mercat laboral.

En la nova edició les ONG es consideraran com a empreses per formar part dels plans. Els plans d’autoocupació i els de col·laboració amb empreses són els que l’AMB vol reforçar per garantir una millor reinserció.

«Busquem que hi hagi una sortida laboral que no sigui pal·liativa, que no només serveixi per solucionar l’emergència, sinó que permeti una inserció més estable i que es pugui

treballar amb més profunditat la formació i les habilitats professionals», afirma Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.

En la nova edició les ONG es consideraran com a empreses per formar part dels plans

«La idea d’aquests programes és estimular l’economia social, col·laborativa i solidària», afegeix Collboni, i assegura que una de les metes és reforçar la capacitació dels beneficiaris. «Si no apostem per una bona formació, encara que es tingui una subvenció no es garantirà la reinserció laboral».

Cursos de formació. Les persones contractades per treballar en municipis rebran cursos de formació sobre primers auxilis i sobre la gestió de residus i el medi ambient.

Cerca de projectes. En els plans que presenten els ajuntaments s’incentiva la cerca de projectes singulars, que permetin generar noves ocupacions i que tinguin

un caràcter més cooperatiu. L’objectiu és que aquests puguin arribar als col·lectius més perjudicats per l’atur: els joves i els que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Herència. Aquest pla de suport de l’AMB hereta el programa que l’organisme ha implementat entre 2012 i 2015. S’han destinat 33,75 milions d’euros als programes socials dels municipis.

Perfils. El perfil del contractat és un home, de 36 a 45 anys, provinent del sector dels serveis, amb formació bàsica (graduat escolar), amb família a càrrec seu i que es trobava a l’atur des de feia més d’un any.

Distribució dels recursos. Els criteris de l’AMB per definir les partides són l’índex d’atur ponderat per la població (el que condiciona el 80% de les assignacions) i la renda bruta familiar disponible per habitant (que regula el 20% restant). Els municipis que tenen més població, com ara L’Hospitalet, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, són els que rebran més fons, ja que també és on es generen més contractes.

«Estic molt content perquè tindré un contracte fins que em jubili»

Mariano Rodríguez Martínez és Ordenança a l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de L’Hospitalet i té 64 anys.

«Durant 38 anys vaig treballar com a autònom en un comerç de confecció, però vaig haver de tancar-lo. Sabia que amb més de 60 anys era molt difícil trobar feina, però vaig trobar el Pla d’ocupació per recuperar l’expectativa del dret de jubilació que promou l’ajuntament de L’Hospitalet, i estic molt content. Treballo en un molt bon ambient laboral i tindré un contracte fins que em jubili, d’aquí vuit mesos».

«He après a solucionar qualsevol problema que pugui sorgir»

Ana María Homedes Ramírez treballa d'administrativa a la Residència La Mallola (Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues). Té 50 anys.

«Sempre he treballat en llocs d’administració. Abans vaig estar en una empresa d’enginyeria d’Esplugues, però va arribar un ERE i em vaig inscriure al servei d’ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues i em van cridar per treballar a la residència. Faig treballs administratius i he après a solucionar qualsevol problema que pugui sorgir. Al setembre compliré un any, i tant de bo pogués continuar».

