El Gobierno donostiarra apuesta por limitar la oferta de pisos turísticos en favor de los hoteles de actividad regular

El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Impulso Económico, Empleo, Turismo, Comercio y Hostelería de San Sebastián, Ernesto Gasco (PSE), ha apostado por limitar la oferta de pisos turísticos en la capital guipuzcoana en favor de los hoteles "de actividad económica regular". Además, ha abogado por potenciar "un turismo de calidad" que visite la ciudad todo el año, y por no favorecer "el turismo de excursionista".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gasco ha señalado que el ratio de visitantes en San Sebastián, en cuanto a pernoctaciones, es de 1.200.000 al año. "Son menos que las de Bilbao. Por tanto, ¿ése es un problema?, ¿o hemos crecido tanto desde hace unos años a ahora?. No, hace dos años eran 1.050.000. Es decir, el crecimiento no ha sido excesivo", ha manifestado.

Por ello, ha indicado que el Ayuntamiento no tiene la sensación de que haya "mucha gente". "Lo que pasa es que San Sebastián tiene una peculiaridad, que no es tanto el turista que viene a dormir, sino el excursionista, el que viene a pasar el día", ha añadido, para apuntar que en 2015 ascendieron a 2 millones.

En este sentido, ha apuntado que San Sebastián apostará, en su nuevo Plan Director de Turismo, por potenciar "un turismo de calidad, que no busque crecer, sino que busque que sea a lo largo de todo el año, que sea en sectores que interesan a la ciudad, de convenciones, de congresos, de eventos, de profesionales, fundamentalmente, y no favorecer ese turismo de excursionista que no es el que más conviene".

PISOS TURÍSTICOS

El concejal delegado de Impulso Económico, Empleo, Turismo, Comercio y Hostelería ha dicho que el Gobierno de la ciudad "está muy interesado en intentar tomar decisiones para resolver la cuestión" de los pisos turísticos.

Ernesto Gasco cree que éste "es un problema global a nivel ya de todo el mundo", no ya solo de Europa o de las ciudades europeas más importantes. "Barcelona ha tomado ya posición que podríamos definir de postureo, de 'lo prohíbo todo', pero donde sigue teniendo el mismo problema de saturación. Porque, cuando lo prohíbes todo, esto es como la Ley seca, se prohíbe el consumo de alcohol en EE.UU., pero se sigue bebiendo de forma irregular o ilegal", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que Madrid, "con un Ayuntamiento de la misma formación política o parecida a la de Barcelona, ha decidido una posición totalmente diferente, un pacto con Airbnb, con una de las grandes plataformas y, a partir de ese pacto, pues que exista el negocio".

"Nosotros creemos en San Sebastián que se tiene que regular este fenómeno porque existe y ha venido para quedarse, pero lo que no puede ser es que tenga manga ancha, que tiene que ser un proceso equilibrado de actividad económica en los lugares residenciales que están para ser destinados a viviendas, y para que a nuestros convecinos, la gente que vive en esos inmuebles tiene que tener garantías y comodidades, que no les afecte este fenómeno", ha añadido.

En esta línea, ha dicho que, "por cada portal, aproximadamente, porque son 250 metros máximo de superficie, que se pueden dedicar a actividades económicas, como mucho, que este fenómeno no suponga más de un 5 o un 6% del total de los inmuebles de la ciudad".

"Eso limitaría muchísimo la oferta y, por lo tanto, la solución a los que quieren venir, que sea a través de hoteles regulares, de actividad económica regular, fiscalmente dada de alta, donde haya trabajo, convenios laborales, etc", ha manifestado.

Por ello, ha señalado que hay que decir "sí a un turismo que sea reglado, fiscalmente que pague y que tenga trabajadores en buenas condiciones".

DOS AÑOS DE GOBIERNO PNV-PSE

Ernesto Gasco cree que, en estos dos años de la coalición de Gobierno entre PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, "la ciudad de San Sebastián ha notado un cambio en positivo muy importante".

"Hay un trabajo constante y permanente de intentar responder a las necesidades y a los problemas de la ciudad. Estamos buscando, desde el diálogo y del entendimiento entre el PNV y el PSE-EE, las mejores opciones o soluciones para afrontar algunos retos nuevos que han surgido en estos dos años", ha señalado.

Tras recordar que en el Ayuntamiento donostiarra gobiernan juntos la primera y la segunda fuerza política, ha recordado que esto "no suele ser habitual". "Normalmente suelen ser más rivales que compañeros de viaje, por decirlo de alguna manera. Pero hemos puesto por encima de los intereses incluso de nuestros partidos, los intereses de la ciudad, de nuestros conciudadanos, la apuesta por una San Sebastián mejor y puntera a nivel de toda Europa", ha explicado.

Asimismo, ha manifestado que, cuando existe alguna discrepancia, "se intenta mantener cada uno su posición y no hacer un debate público totalmente innecesario porque a los ciudadanos muchas veces no les interesa".

"El crecimiento económico también ha ido construyendo y creando empleo. En este momento, hemos conseguido bajar de esos 12.000 parados que tiene la ciudad a algo menos de 9.000, según los meses, lo que demuestra que la pujanza económica se va notando", ha explicado.

Ernesto Gasco ha indicado que, con ese crecimiento económico que observa en algunos sectores, fundamentalmente en la innovación, en el conocimiento y también en el turismo, "van surgiendo otros problemas y necesidades que hay que ir resolviendo y afrontando".

OPOSICIÓN

El teniente de alcalde ha dicho que "siempre es bueno tener la mejor oposición posible, que proponga cosas que hagan reflexionar" al Gobierno municipal sobre algunos aspectos en lo que no haya podido incidir tanto. "A veces, se echa en falta esa oposición más proactiva y más propositiva, y tenemos una oposición más clásica, más de intentar meter el dedo en muchos sectores o en muchos ámbitos a ver si toca agua o en el juego de los barcos a ver si hace cruz y va hundiendo algo", ha manifestado.

Gasco ha afirmado que la ciudadanía lo que quiere es que haya propuestas y que la ciudad "consiga consensos y acuerdos importantes". "San Sebastián está con un Gobierno fuerte y con un Gobierno con muchas ganas de resolver situaciones incluso históricas de debate. Y yo creo que, poco a poco, lo vamos a lograr", ha dicho.

En su opinión, aunque parezca un tema "menor", se ha mejorado "muchísimo en limpieza, en parques y jardines, en el mantenimiento de las playas". Sin embargo, ha reconocido que todavía les falta resolver la mejora de las calles asfaltadas, algo que a lo largo de este mes "se van a dar pasos importantes" en este sentido.

También se ha referido al precio de la vivienda o el acceso a la vivienda de alquiler y ha apuntado que es "muy dificultoso e impide que muchos jóvenes o personas no tan jóvenes puedan afrontar una vida razonablemente con precios más justos". "San Sebastián siempre ha tenido unos precisos, en los últimos 40 años, muy elevados, y ahí estamos haciendo muchísimos esfuerzos", ha asegurado.

Ernesto Gasco se ha mostrado partidario de que haya "vivienda libre para quien quiera comprar, y el mercado lo regule", y que desde las administraciones públicas se centre la mayoría del esfuerzo en hacer vivienda de alquiler "a precio razonable para que la gente pueda emprender su vida".

