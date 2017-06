Educación convoca el 30 de junio la comisión general que abordará la modificación del horario de los docentes

Al ser preguntado por la diputada de IU Concha Masa sobre la previsión del Gobierno para establecer negociaciones con la Mesa Sectorial de Educación para llevar a cabo la reducción horaria del profesorado en todas las etapas educativas y recuperar sus derechos laborales perdidos, Genaro Alonso ha anunciado que planteará una reestructuración para trasladar horas complementarias al cómputo mensual sin alterar el horario de obligada presencia en los centros ni reducir la jornada lectiva de 20 horas.

El titular de Educación ha criticado que no se pueda reducir la jornada lectiva de 20 horas, impuesta por Decreto Ley en 2012 por el Gobierno nacional. "Hemos solicitado reiteradamente al Ministerio de Educación su derogación", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que mientras siga vigente el Principado no puede reducir esas horas porque no sería legal.

La reunión del próximo viernes será, según Alonso, la "primera fase" de un trayecto que tendría que concluir en el regreso al horario lectivo anterior a 2012.

Por su parte la diputada de IU ha criticado que el Principado haya "impuesto la mayor carga de horas complementarias de todo el Estado" y ha afeado a Alonso que su consejería "se acoja a la ley para establecer las medidas más estrictas en la educación asturiana". "Hay cuestiones en las que conviene aplicar cierto grado de flexibilidad", ha aconsejado.

