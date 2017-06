Una mujer realquila su propio piso para recuperarlo y Airbnb retira el anuncio

Airbnb ha retirado el anuncio de un piso de la Barceloneta después de que su propietaria haya reservado una noche y haya cambiado la cerradura para denunciar que el inquilino lo estaba realquilando como apartamento turístico.

Según denuncia la propietaria, la plataforma se negó hace días a retirar el perfil del locatario que ofrecía el pisoEn un comunicado, la compañía ha asegurado que se trata de un "incidente aislado" y "extraño" y ha dicho que está investigando los hechos "activamente". Airbnb argumenta que "toma las acciones necesarias ante cualquier incidencia" de la cual tiene conocimiento.



Según publica este jueves La Vanguardia, la propietaria de un piso de la Barceloneta ha tenido que realquilar su propio piso a través de Airbnb para poder entrar, después de detectar que los inquilinos se estaban lucrando alquilando el piso a turistas. Según ha denunciado esta propietaria, Montse Pérez, la plataforma se negó hace días a retirar el perfil del locatario que ofrecía el inmueble sin que fuera suyo.

La hija de Montse Pérez, Thais Franco, cuenta que el problema empezó el 12 de mayo cuando alquilaron a un ciudadano de 26 años con doble nacionalidad chilena y rusa el pequeño piso. El contrato de alquiler fue de 950 euros mensuales y en sus cláusulas se hacía constar que el inquilino no podía realquilarlo ni hacer un uso turístico.

Una vez firmado el contrato, cuando la propietaria intentó contactar con el inquilino para hacer el cambio de nombre de los suministros ya no lo localizó, por lo que acudió a la vivienda y comprobó que ésta estaba abierta y había sábanas encima de la cama, ha relatado su hija.

Los Mossos les dijeron que se trataba de un asunto civil en el que no podían intervenirFue entonces cuando la familia descubrió que el piso que habían arrendado al chileno-ruso aparecía anunciado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb al precio de 200 euros la noche -6.000 euros al mes-.

Montse Pérez y su hija Thais Franco descubrieron así lo que creen que es una posible organización que se dedica a alquilar pisos en Barcelona para después realquilarlos a turistas a través de la plataforma Airbnb, que no comprueba la titularidad de la vivienda, y obtener pingües beneficios.

Franco ha explicado que cuando acudieron a los Mossos d'Esquadra a denunciar la situación estos les dijeron que se trataba de un asunto civil en el que no podían intervenir, por lo que interpusieron una demanda judicial en el juzgado de guardia y comunicaron los hechos al Ayuntamiento de Barcelona.



La propietaria del piso ha enviado un burofax al inquilino comunicándole la rescisión del contrato, pero éste no ha contestado.

El Ayuntamiento inspecciona el piso de la Barceloneta

El Ayuntamiento de Barcelona ha inspeccionado este jueves el piso de la Barceloneta. La teniente de alcaldía d'Ecologia, Urbanisme i Movilitat, Janet Sanz, ha explicado que el consistorio, después de haber comprobado el uso turístico ilegal, abrirá un expediente y emitirá una orden de cese de la actividad.

El consistorio puede sancionar al locatario con una multa de entre 30.000 y 600.000 eurosEl consistorio puede sancionar al locatario con una multa de entre 30.000 y 600.000 euros. Sanz ha aprovechado para dirigirse a Airbnb. "Basta. La actividad de Airbnb está perjudicando los vecinos en no querer cumplir la ley", ha exclamado.

Otro propietario descubre su piso alquilado en Airbnb

El dueño de un piso en el distrito de Sarrià de Barcelona ha denunciado este jueves que ha recibido la notificación de una multa de 30.000 euros porque su piso, que tenía alquilado, aparece publicitado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb.

El propietario ha declarado a la emisora RAC 1 que se siente "totalmente indefenso" porque no puede demostrar que no ha sido él quien lo ha publicado ni puede denunciar al inquilino.

El dueño del piso ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona ha desestimado sus alegaciones y lo considera responsable solidario junto con el inquilino, que supuestamente es quien lo publicó y quien cobraba de Airbnb.

"El problema es que el propietario es responsable solidario con el inquilino", ha lamentado el propietario, que reconoce que "no tenemos ninguna prueba. El que puede demostrar que no lo ha realquilado es el inquilino. Yo no le puedo poner ninguna denuncia. Si no, ya se la habría puesto".

El propietario dice que el Ayuntamiento ha aportado como prueba unas fotos de la plataforma en la que aparece su piso y afirma que "el inquilino alegó que había puesto el piso en Airbnb como prueba para explicar cómo se hacía a su madre, que es rusa y tiene un piso en Lloret de Mar que quiere poner en Airbnb".

"La abogada me ha dicho que lo más seguro es que tendré que ir a juicio una vez agotada la vía administrativa", ha concluido el dueño.

