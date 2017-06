Profesores denuncian el "perjuicio" que la EBAU supondrá para alumnos de CyL y piden un nivel "similar" en todo el país

Así lo ha denunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el colectivo docente durante una rueda de prensa en la que han hecho balance del curso que mañana termina y en el que, "una vez más", han vuelto a incidir en la "ausencia" de medidas positivas tanto para los alumnos como para los docentes.

En este sentido, la Junta ha calificado de "nefasta" la actuación de la Consejería de Educación en la organización y programación de las pruebas de Acceso a la Universidad, "sobre todo" en la provincia de Valladolid.

"Nosotros no sabemos quién tiene la culpa en concreto, aunque el consejero es el más alto responsable siempre, pero tenemos muy claro quien no la tiene, los docentes que han dado clase en 2º de Bachillerato y sus alumnos, que han trabajo todo el curso sin saber exactamente de qué se les iba a examinar y cómo iban a ser esas pruebas", ha denunciado

Gerardo García, representante de UGT en la Junta.

Así, entiende que mientras en otras Autonomías, también gobernadas por el PP, se han realizado pruebas parecidas a las del año pasado, en Castilla y León se comunicó en abril que la prueba de Historia iba a tener un "formato distinto" respecto a las anteriores y para la que los alumnos se habían estado preparando "todo el curso".

Una situación que puede provocar, a juicio de García, que los alumnos de Castilla y León, que en pruebas internacionales obtienen resultados "excelentes", los obtengan "peores" que los de otras Comunidades en la EBAU, lo que deja en una situación "delicada" a los estudiantes de Castilla y León a la hora de acceder a carreras con nota de corte alta.

DENUNCIAS FALSAS

Además, desde la Junta de Personal Docente, se ha pedido a la Junta de Castilla y León que actúe de "oficio" cuando se comprueben que las denuncias que reciben los profesores sean "falsas". En este punto, han puesto de manifiesto la situación de "indefensión" de los docentes que han sufrido un "auténtico calvario" hasta que se han sobreseído.

"Su reputación siempre va a quedar en entredicho, llevará una mácula injusta el resto de su vida", ha señalado la representante de Stecyl, Raquel Medina que ha puntualizado que la tipología de las denuncias es amplia y va más allá de las de acoso sexual. "Nos han denunciado por racista, por no desarrollar bien nuestro trabajo y luego se ha demostrado que era falso, pero los docentes acusados ya tienen una mancha en su historial", ha incidido.

Además, ha vuelto a denunciar que la "bonanza económica" que "pregonan" los cargos políticos no se traduce en "mejoras" en el sistema educativo. "Estamos igual que estábamos y no vemos visos de mejora, es una situación enquistada", ha continuado.

En este punto, han vuelto a denunciar que el presupuesto que tienen los centros no son mucho mejores y los que se prevén tampoco parecen "nada halagüeños". También han evidenciado la precariedad en las sustituciones; las ratios, sobre todo en la zona rural, son cada vez "más alta", algo que no ayuda a fijar población; y la ausencia de convocatoria pública en una Comunidad donde el índice de interinidad es del 25 por ciento, algo que no "ayuda" a dar estabilidad a los centros.

Todos estos puntos, unidos a la problemática generada por la modificación en el programa Releo+, la ausencia de protocolos y normativa que regule el servicio de enfermería en los centros educativos, y la sectorización de equipos, en la que han logrado un aplazamiento, hacen que la nota que los docentes den a la Consejería de Educación sea del "3,5", un poco "por encima" del muy deficiente.

