El empleo extranjero se recupera en España por el 'boom' del turismo y el renacer del ladrillo

No hace mucho tiempo, la imagen del trabajador extranjero en España era ciertamente dramática. La marea de desempleo que provocó la crisis obligó a muchos foráneos a regresar a su patria de origen por la falta de oportunidades. Un éxodo de vuelta que incluso fue favorecido desde el Estado, que llegó a subvencionar el pasaje de retorno a los parados si se comprometían a no volver en tres años.

Atrás quedaron historias muy ligadas a la bonanza que trajo el boom del ladrillo. En mayo de 2008 se contaban hasta 2.143.623 cotizantes extranjeros a la Seguridad Social. Pero tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la afiliación foránea adelgazó en medio millón de personas, hasta los 1.608.221 en 2014.

La recuperación económica, ahora, ha dado la vuelta a la tortilla. Empleo ha publicado hoy las cifras de afiliación extranjera en mayo y baten marcas desde cualquier prisma: los 63.719 afiliados sumados el mes pasado son un récord en este período desde 2005; también suponen el mayor auge interanual (+7,5%) desde antes de la crisis; y la cifra total de cotizantes extranjeros no era tan alta (1.861.591) desde hace siete mayos.

El empuje de la afiliación extranjera durante la recuperación económica está siendo, además, más acelerado que el general. La Seguridad Social contabilizó el pasado mes 18.345.414 cotizantes, un 10,3% que en mayo de 2014. Pero los foráneos inscritos al sistema son un 15,8% más que en aquel momento.

"Está claro que la recuperación del empleo en España está pidiendo más mano de obra extranjera", explica a 20minutos Daniel Barragán, secretario de negociación colectiva de la Federación de Construcción de CC OO, que explica esta necesidad en que "se está creciendo sobre todo sectores en como la construcción o la hostelería, en los que se necesita mucha mano de obra".

Como dice Barragán, el crecimiento de la afiliación en España se está basando principalmente en la hostelería —para dar servicio a la creciente llegada de turistas a nuestro país— y en la construcción —que muestra brotes verdes en el último año después del gran descalabro—. Así que el auge del empleo extranjero no difiere mucho en los sectores que le dan cabida.

Los dos sectores de actividad con más cotizantes extranjeros son la hostelería y la agricultura, que ocuparon en mayo a 284.942 y 245.745 foráneos, respectivamente. Un crecimiento en ambos casos del 9,1% y del 11,3%, que también supera al alza de cotizaciones generales en ambos sectores.

Pero el ladrillo es la actividad en la que más crece la mano de obra extranjera en el último año. Sus 100.638 foráneos afiliados al Régimen General en mayo suponen un 16,5% más que el año pasado. Un ritmo de crecimiento que dobla al auge general de cotizaciones (+8,8%) en la obra.

No hay una nueva ola de llegada de inmigrantes para trabajar en la construcción"Muchos profesionales vinieron con el boom de la construcción y realizaron aquí su proyecto vital. Con el pinchazo se dedicaron a trabajar en otros sectores y ahora pueden volver a dedicarse a su sector con la recuperación de la actividad constructora", asegura Barragán.

Los datos del sindicato niegan en todo caso que se esté produciendo "una nueva ola de llegada de inmigrantes para trabajar en la construcción". Son los que se quedaron. Esos, están volviendo al tajo.

Fuente: Empleo. Afiliaciones en mayo / (*) Datos de variación interanual de mayo.

El dirigente sindical de CC OO resalta el crecimiento del empleo en la construcción, tanto para los nacionales como para los extranjeros, pero señala que es empleo precario y que no tiene que ver con el que existía antes. "No podemos estar satisfechos porque no son las condiciones habituales del sector, no se cumplen los convenios y la precariedad en la construcción está más extendida que nunca".