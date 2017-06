El PP dice que Belén Fernández "es una carga para el Gobierno" y Foro asegura que está "cada día más acorralada"

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez ha sido este jueves el encargado de responder en sesión plenaria a las cuestiones dirigidas a la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, entre ellas la interpelación del PP sobre Sogepsa. La ausencia de la consejera en la Cámara no ha servido para que el PP ahorrase críticas hacia su gestión, más bien lo contrario.

Así, el diputado José Agustín Cuervas Mons ha indicado que "todos, incluidos el resto de miembros del Gobierno, saben que Belén Fernández está políticamente amortizada" e incluso sus compañeros saben que ahora mismo es "una carga" para el Ejecutivo.

A juicio del PP a la responsable de Infraestructuras sólo le quedan dos opciones, o dimitir o que Javier Fernández la cese porque no hay otra salida posible, pese a que ella "no le importe morir matando a quien sea".

El diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons ha criticado la ausencia de la consejera de Infraestructuras y ha lamentado que sea el consejero de Presidencia el que le diese respuesta, ello después de que inicialmente Guillermo Martínez avisase de que no iba a asistir a la sesión plenaria, motivo por el que no fueron incluida algunas preguntas dirigidas a su departamento en el orden del día.

Las críticas del PP no han sido las únicas. También Foro ha acusado a la consejera de ser la culpable de la situación de Sogepsa y ha indicado que Belén Fernánde "está cada vez más acorralada".

Cuervas Mons ha reiterado sus críticas a la gestión de una sociedad que está "prácticamente en quiebra" y ha culpado a Belén Fernández de lo ocurrido a la que ha acusado de faltar a la verdad en numerosas ocasiones. "No me extraña que la consejera tenga hoy un compromiso ineludible para no venir", ha dicho el diputado del PP.

Ha recordado que su grupo lleva mucho tiempo advirtiendo de lo que iba a pasar con Sogepsa y ya en octubre de 2013 ya reclamaba un plan de viabilidad de la sociedad.

Martínez por su parte ha recriminado al PP que no haya hecho una sola propuesta para mejorar la situación la sociedad. "Ustedes ni se comprometen ni proponen algo diferente para la sociedad", ha criticado Martínez, que ha defendido que siempre ha habido un ejercicio de transparencia en torno a la sociedad y ha relatado el número de iniciativas respondidas en el parlamento sobre este asunto.

La del PP no ha sido la única iniciativa sobre Sogepsa a la que tuvo que responder Martínez en nombre de Belén Fernández. También la diputada de Foro, Cristina Coto preguntó por este asunto y acusó a la consejera del ramo de estar "cada día más acorralada" motivo por el que "ha desaparecido hoy porque ha perdido ya el pudor".

