La crisis demográfica se consolida: las muertes superan a los nacimientos por segundo año

En 2016, por segundo año consecutivo, el número de muertes superó al de nacimientos, que siguen cayendo. Estos datos provisionales consolidan la crisis demográfica en la que se encuentra sumida España.

El pasado año nacieron 408.384 niños, 11.906 menos que en 2015, lo que situó la tasa bruta de natalidad en 8,8 nacimientos por cada mil habitantes. Pese a esa reducción, el número medio de hijos por mujer se mantuvo en 1,33.

La encuesta Movimiento Natural de la Población, difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que la caída en la cifra de alumbramientos es más alarmante aún si se echa la vista atrás: desde 2008, cuando se produjo el máximo histórico en 30 años con 519.779 alumbramientos, el descenso es del del 21,4%.

El mismo informe refleja que la cifra de fallecidos se situó en 409.099, un 3,2% menos.

De esta forma el saldo vegetativo refleja una pérdida de población de 259 personas. El INE explica que ese dato no es exactamente la resta entre nacimientos y defunciones, que fue de 715. Para calcular ese saldo deben descontarse antes los nacimientos de madre no residente así como las defunciones de no residentes.

En cuanto al número de mujeres entre 15 y 49 años, es decir, en edad fertil, descendió hasta los 10,6 millones, desde los 10,8 millones de 2015. Se mantiene así la tendencia a la baja iniciada en 2009 y que se debe a que ese rango de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y primera mitad de los 90. Sí se elevó, aunque muy ligeramente, la edad media en la que esas mujeres fueron madres, pasando de 31,9 a 32 años.