Empotra su camión contra la fábrica de Iveco porque no le dejaban pasar con chanclas

Un hombre de 41 años y nacionalidad española empotró este miércoles por la tarde el camión de gran tonelaje que conducía contra la garita de seguridad de la empresa Iveco porque no le dejaban pasar con chanclas y sin el chaleco de seguridad pertinentes a las instalaciones, informó a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos, adelantados por Madridiario, tuvieron lugar poco antes de las 13 horas en la sede de esta fábrica de vehículos, situada en la calle Mario Rosso de Luna. El supuesto agresor, que no era un trabajador de la compañía sino que prestaba servicios externos, llegó a lugar con la intención de entrar en la planta.

El camionero llegó a saltar del camión y a golpear a uno de los controladoresTras una larga espera los vigilantes no le dejaron acceder porque no iba con el chaleco reflectante, calzaba chanclas y no zapatos de seguridad y el resto de su vestimenta tampoco era la adecuada. Entonces, el camionero, visiblemente enfadado, saltó del camión golpeó por la espalda a uno de los controladores de acceso, según declararon testigos a la Policía.

A continuación, el camionero volvió a subir a su vehículo, lo arrancó y comenzó a pitar para que el resto de los camioneros y el personal se apartaron. Entonces, aceleró y empotró el camión contra la garita de seguridad, quedando toda incrustada en la cabina en la misma y derribando una parte.

"No hay huevos"

Según contaron testigos de lo ocurrido a Europa Press, el camionero se dirigió a uno de los controladores en los siguientes términos: "Te empotro el camión en la garita". En el cruce de palabras, el vigilante le espetó "no hay huevos", según los testigos.

Como consecuencia del impacto, el camionero resultó herido leve por contusiones. De hecho, cuando llegaron los agentes le encontraron sangrando en una de las oficinas de la fábrica.

Fue trasladado por una ambulancia del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios le trasladaron en ambulancia al Hospital Ramón y Cajal para valoración por policontusiones, indicó un portavoz de Emergencias Madrid.

