Zapico (IU) lamenta que se haya galardonado a una Europa "cómplice del exterminio de refugiados"

Zapico, a preguntas de Europa Press, ha considerado una "triste paradoja" que se le otorgue precisamente el premio de la Concordia a una Europa "de los mercaderes" que "es cómplice del exterminio de los refugiados en el Mediterráneo".

El diputado asturiano de IU ha insistido en que él no es antieuropeo y ha insistido en que su lema en este sentido es "Europa sí, pero no así". El actual modelo de la Unión Europea, ha señalado, no le gusta.

"Es la Europa de los recortes, de los desbarajustes, la que crea desigualdades, la que llevó las consecuencias más devastadoras de la crisis del sistema capitalista a países como España, Portugal o Italia", ha lamentado.

Pero además, y en este punto es en el que más ha insistido Zapico porque le ha causado la mayor indignación, es la que está permitiendo que el Mar Mediterráneo se esté convirtiendo en un "ataud" de refugiados. Por ello, considera que es paradójico que se le dé un premio por la concordia. "Ni siquiera acoge a refugiados", ha lamentado.

El fallo del Premio de la Concordia de este año se ha hecho público este miércoles en Oviedo, en un acto solemne en el Hotel de la Reconquista. Fue el presidente del Principado y compañero de Zapico en el parlamento asturiano, Javier Fernández (PSOE), el que leyó el acta en el que se elogiaba a la Unión Europea por logros como "las garantías de establidad, prosperidad y respeto de los derechos humanos".

Sin embargo, según Zapico, esa afirmación no es cierta. El diputado de IU ha lamentado que las continuas noticias sobre la muerte de refugiados en el Mediterráneo pasen ya casi inadvertidas y que desde la Unión Europea no se ponga fin a esas muertes. Así, se ha referido a los 130 inmigrantes que murieron en un naufragio este fin de semana, tras robarles unos piratas su motor y quedar su embarcación a la deriva. Es triste, considera, Zapico que la Unión Europea no tenga sensibilidad ante estas desgracias que se producen "prácticamente a diario".

Consulta aquí más noticias de Asturias.