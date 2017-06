Puente apunta que Auvasa ya ha dado pasos para aplicar la jornada partida si no hay acuerdo con los trabajadores

En declaraciones a Europa Press tras la celebración de una rueda de prensa en la casa de la India, el alcalde ha reconocido que la situación en Auvasa es "conflictiva en lo laboral", pues actualmente presenta un absentismo de "en torno al 18 por ciento", lo que dificulta "sacar el servicio ordinario" cada día.

El regidor ha lamentado la falta de "colaboración" por parte de la plantilla, aunque ha manifestado que confía en que en breve se llegue a "algún tipo de solución" de acuerdo con los representantes de los trabajadores, pues considera que la situación actual "no es sostenible en el tiempo".

"Tratamos de desbloquearlo a través de la negociación, si no somos capaces tomaremos alguna decisión que no nos gustaría pero no nos está dejando mucha salida", ha concretado el primer edil.

En el caso de que la negociación no se concrete, Óscar Puente ha reconocido que el Consejo de Administración ya ha dado pasos para poner en marcha la jornada partida, si bien ha reconocido que "no es sencillo", ya que habría que suspender una parte del convenio y llevar a cabo ciertos trámites. En todo caso, ha explicado que se trabaja con la asesoría jurídica para tomar la decisión y aplicar la jornada partida.

Puente ha explicado que si se aplicara la sentencia judicial relativa a los descansos "sin partir la jornada", Auvasa tendría que contratar a 31 conductores, según los cálculos del Ayuntamiento, algo que asegura que la Intervención municipal ha prohibido "por escrito". La otra opción, ha precisado, es llegar a un acuerdo en torno al tiempo de descanso y "convencer a la intervención" para que permita hacer "algunas contrataciones" para poder conjugar el tiempo de descanso y por otro lado la remodelación de líneas.

Este asunto, como ha recordado el regidor vallisoletano se debería abordar después de la negociación sobre la jornada y de hecho ha advertido de que si no se salvan los obstáculos, "la remodelación no se podrá desarrollar" y se quedará "mucho más molesta" de lo que le gustaría al equipo de Gobierno.

