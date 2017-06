Más música y más espectáculo para la noche de San Juan en Los Alcázares con Charly Rodríguez y 'The Monkets'

"La Noche de San Juan promete", según el Ayuntamiento, que recuerda que si el pasado año más de 6.000 personas acudieron a la tradicional fiesta que se organiza desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Los Alcázares, este año se espera superar la cifra de vecinos, turistas y visitantes.

En su novena edición, la música y la diversión estarán "más presentes que nunca", contando con la actuación de Charly Rodríguez famoso por su tema 'Me enamoré' con cerca de 10 millones de reproducciones en Youtube así como los DJ's 'The Monkets' que "no dejarán indiferente a nadie".

A partir de la media noche, cerca de 500 farolillos iluminarán el cielo alcazareño en un espectáculo de luz y emoción.

En la Noche de San Juan, lo noche más mágica del año, la Concejalía de Juventud presentará sus actividades para este verano. Las actividades comenzarán a las ocho de la tarde con una actividad de animación y la música invadirá la costa alcazareña.

La programación continuará a las 21.00 horas con una invitación a la tradicional sardinada, que dará paso a las 23.00 horas a una fiesta de la espuma y, a medianoche, se producirá el encendido de la hoguera. La actuación de 'The Monkets' está prevista para las 00.00 horas y dará paso a la suelta de farolillos a las 00.30 horas para finalizar, a la 1.30 horas, con la actuación de Charly Rodríguez.

Consulta aquí más noticias de Murcia.