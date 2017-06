CCOO y UGT muestra su "total oposición" al operativo de lucha contra incendios de la Junta

En un comunicado emitido por los sindicatos, al que ha tenido acceso Europa Press, éstos han asegurado que la propuesta hecha por el consejero es la misma que "fracasa año tras año, en mayor o menor grado dependiendo de la climatología", debido a "la precariedad del personal de extinción, la falta de prevención de incendios, la precariedad de medios de agentes, celadores técnicos y fijos discontinuos o la subcontratación de cuadrillas, con rebajas en la propuesta económica de hasta un 37 por ciento".

Los sindicatos han reconocido que Junta he incrementado los medios técnicos para la detección de incendios, pero "no se crean Brigadas de investigación de incendios forestales, compuestas por Agentes, ni se aumentan de manera contundente el personal y los medios de extinción".

Por ello, UGT y CCOO han propuesto la elevación del tiempo de trabajo mínimo de los fijos discontinuos de incendios a seis meses al año, la inversión en prevención de incendios, la creación de Brigadas de investigación de incendios forestales, la mejora en la dotación de medios e infraestructuras, la revisión y actualización de la normativa que regula la extinción y un operativo de prevención y extinción de incendios forestales "bien dimensionado, público y durante todo el año".

"Ya se han quemado 12500 hectáreas en lo que va de año", han recordado las organizaciones sindicales, que han señalado que "las condiciones meteorológicas son propias de los peores meses de verano, la primavera ha sido seca y ventosa", por lo que se producen diariamente incendios desde hace mucho tiempo, cuando "la Junta no tiene ni el 50 por ciento del operativo activado, no hay cuadrillas suficientes y declara peligro medio".

Finalmente, CCOO y UGT han exigido las medidas ya expuestas para que "los montes y pueblos no paguen la irresponsabilidad de sus dirigentes", ya que "se presenta un verano de peligro muy alto de grandes incendios forestales", ante los que, si no hay daños, "no será porque la política de la Junta sea la adecuada en materia de prevención y extinción de incendios forestales".

