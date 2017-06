Una serie de la MTV cuenta qué pasó con Baby y Johnny después de 'Dirty Dancing'

La cadena MTV estrena este miércoles a las 22.00 horas la miniserie de Dirty Dancing, para todos aquellos que quieran descubrir qué pasó con Baby y Johnny después del conocido apasionado verano.

Esta vez se verán nuevas caras. Abigail Breslin (Pequeña Miss Sunshine) y Colt Prattes serán los encargados de protagonizar el remake que celebra el 30 aniversario de la mítica película.

Dirty Dancing, convertida en un clásico cinematográfico e icono del género romántico, mostraba la historia de amor entre Baby Houseman y Johnny Castle, interpretados por Jennifer Grey y Patrick Swayze. Ahora es el turno de Abigail Breslin y la estrella emergente Colt Prattes.

Junto a ellos estarán Debra Messing (Will & Grace) como Marjorie Houseman, Bruce Greenwood (Yo, Robot) como el Dr. Jake Houseman, la integrante de la banda Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, como Penny, Sarah Hyland (Modern Family) como Lisa Houseman y Tony Roberts (Annie Hall) como Max Kellerman, entre otros.

La miniserie, de 3 horas de duración, cuenta la historia de la película original ambientada en 1987 desde una perspectiva fresca, profundizando aún más en los icónicos personajes, mostrando su evolución y tratando temas raciales, sobre los derechos de las mujeres y la división socioeconómica en los EE UU en el momento.

Durante unas vacaciones de verano junto a su familia en un resort de Catskills, Frances "Baby" Houseman se enamorará de Johnny Castle, su profesor de baile, haciendo que nada vuelva a ser lo mismo para los integrantes de la familia Houseman.

Esta moderna versión de Dirty Dancing incluye canciones de la película original como Time of My Life, Love Man, Do You Love Me, Hungry Eyes o She's Like the Wind, así como nuevos temas como Fever y They Can't Take That Away From Me. Todas ellas interpretadas por un reparto versátil.