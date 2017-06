Los dos concejales de Carmena se niegan a dimitir tras ser citados como investigados en el caso del Masters de Madrid

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, concejales del Ayuntamiento de Madrid que han sido citados a declarar como investigados por el caso del Masters Series de Madrid, han afirmado este martes que se niegan a dimitir tras la citación del juez al considerarse un "ariete contra la corrupción".

Mayer y Sánchez Mato han comparecido en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles acompañados por la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, en la que han considerado que la querella del PP que ha dado origen a la investigación es una "amenaza" contra el equipo de gobierno.

En su intervención, Mayer, delegada de Igualdad, ha respondido a la pregunta de que si se plantean dimitir al estar en calidad de imputados: "No vamos a plantearnos eso de momento".

Sánchez Mato, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, ha secundado la declaración de Mayer, agregando que "es muy clara la posición de todo el equipo de Gobierno".

"Somos un ariete en contra de la corrupción", ha señalado. "Por eso, por eso, no solamente no [nos planteamos] dimitir, sino que perseveraremos en nuestros esfuerzos para que haya transparencia y claridad, y no nos van a parar con amenazas de ningún tipo".

"Maquinaria poderosa"

Según el escrito del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, ambos ediles tendrán que declarar el próximo 18 de septiembre a las 10.30 h, al igual que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela.

De acuerdo con la querella del PP, los tres responsables municipales encargaron "a dedo" dos informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Manuela Carmena, que posteriormente los destituyó del consejo de administración de la empresa pública. Para el PP, los dos ediles podrían haber quebrantado la ley de contratación de la administración pública "troceando" el encargo para adjudicárselo sin concurso a un despacho de abogados afín.

Maestre considera que la querella del PP forma parte de la "maquinaria poderosa" de ese partido, que ha presentado "10 querellas y denuncias" contra "este equipo de Gobierno". "Cuando llegams aquí, sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar".

El contrato del Masters Series tenía que ser renegociado porque era lesivo para el ayuntamiento, ha afirmado Maestre. "La formula contractual y el convenio que se había establecido con la empresa es lesivo para el ayuntamiento de Madrid".

Código ético

Maestre entiende que la actuación de los concejales no incumple el código ético de Ahora Madrid y tiene como fin denunciar la corrupción.

"El código ético es exactamente lo contrario de lo que nos trae aquí, que es precisamente la denuncia", ha afirmado la portavoz del Gobierno municipal.

Desde Montreal, la alcaldesa, Manuela Carmena, ha transmitido su apoyo a los dos concejales, que junto a la exdirectiva de Madrid Destino Ana Varela -también investigada- informaron a la Fiscalía de las presuntas irregularidades en el convenio del Open de Tenis suscrito por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Apoyo de Podemos

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha respaldado este martes a Sánchez Mato y a Mayer y ha afirmado que "no es la primera vez" que PP les denuncia "por destapar su corrupción".

"No es la primera vez que el PP nos denuncia por destapar su corrupción y pierde. No nos importa, seguiremos haciéndolo", ha afirmado Ruiz-Huerta en su cuenta de la red social Twitter.

Ruiz-Huerta lo hace con la etiqueta #GraciasCarlosYCelia y una imagen en la que cita nombre de políticos populares salpicados por el Caso Gürtel y por el caso de la Caja Mágica.

