Trias dice que Fernández Díaz pidió que se publicase que tenía cuentas en Suiza

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha asegurado que en 2014 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó al menos a un medio de comunicación para decirle que no entendía como no publicaba una información sobre las supuestas cuentas que el convergente supuestamente tenía en Suiza, y que resultó ser falsa.

Este tipo de personas no pueden estar en política"Ante la comisión del Parlament sobre la conocida como 'Operación Catalunya', Trias ha explicado este martes que el director de 'La Vanguardia' le dijo que el ministro le telefoneó: "La conversación no la sé, pero le llamó para decir que no entendía que no publicasen".

Ha tachado de vergüenza que el exministro continúe como diputado del PP en el Congreso de los Diputados: "Este tipo de personas no pueden estar en política".

Trias ha asegurado también que las informaciones publicadas en el diario 'El Mundo' sobre su supuesta cuenta bancaria en Suiza con 12 millones en Suiza, que ha calificado de "mentiras", "influyeron" en su derrota en las elecciones municipales de 2015, aunque ha admitido que seguramente hubo más factores.

Durante su intervención, Xavier Trias ha lamentado la "forma de hacer política" de dirigentes del PP como el exministro Jorge Fernández Díaz, el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, o la expresidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, entre otros porque ha dicho "alguien de otros partidos coloboró".

En esta línea, Trias ha asegurado que "he sido víctima de una operación orquestada por altos cargos del gobierno para desgartarme políticamente" y ha dicho "mi único pecado era ser alcalde de Barcelona justo cuando Cataluña está en un proceso político".

