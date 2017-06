Barakaldo presenta un proyecto de presupuesto de 107 millones, con un tercio del gasto total para recursos humanos

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, que ha estado acompañada en rueda de prensa por el concejal de Hacienda, Danel Sola, ha recordado que esta fórmula ya fue aplicada el pasado año "con el mismo objetivo". "Una vez abonados los compromisos judiciales del Ayuntamiento se invertirá el ahorro sobrante del pasado año para continuar prestando servicios a los barakaldeses", ha explicado.

En 2016 se presentó un presupuesto y un crédito adicional que sumaba los 111 millones de euros. Tal y como se explicó a su aprobación, el 1 de julio del pasado año, el presupuesto contemplaba la posibilidad de financiación mediante un préstamo de cinco millones para hacer frente a los compromisos de financiación de Bilbao Ría 2000. "Por suerte, la situación del organismo ha cambiado y en el último año ha logrado vender parcelas e iniciar urbanizaciones nuevas, alguna de ellas en Barakaldo, por lo que no se ha tenido que recurrir a ese préstamo", ha apuntado Del Campo.

Así, el posible ingreso y posterior gasto de cinco millones de euros que se preveía el pasado año no ha sido necesario, por lo que el presupuesto real de 2016 ha ascendido hasta los 105,8 millones de euros (incluido el crédito adicional de 1,9 millones presentado junto al presupuesto aprobado en 2016). El montante presentado para 2017 es, por lo tanto, 1,5 millones de euros superior al del pasado año; un aumento que se corresponde principalmente con la subida salarial del personal municipal.

A pesar de ser el segundo año consecutivo en el que se aprueba una congelación generalizada de tasas e impuestos, el Ayuntamiento de Barakaldo prevé experimentar un aumento en los ingresos propios. Concretamente, se recaudará un millón más a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el tipo especial incrementado a las grandes superficies y empresas, y a través del recargo a las viviendas vacías.

Los ingresos externos, en cambio, contemplan una nueva reducción en la aportación que realiza de manera anual Udalkutxa, que en 2017 es de 1,1 millones menos que en 2016. En lo que va de legislatura, el Ayuntamiento ha visto reducida la cantidad que recibe de Udalkutxa en un total de 4,4 millones. "Esta situación, unida a las obligaciones judiciales del Consistorio, nos lleva a ser más rigurosos que nunca con el gasto", ha matizado la alcaldesa de Barakaldo.

El objetivo marcado por el equipo de gobierno para este 2017 es el de realizar un presupuesto "realista, acorde a la difícil situación económica del Ayuntamiento", que garantice la "calidad de los servicios municipales", impulsando al empleo, "reactivando la economía" de la ciudad a través de actividades a pie de calle y que permita continuar cumpliendo "compromisos con la ciudadanía" con la materialización de los primeros Presupuestos Participativos.

COLABORACIÓN CON RESTO DE GRUPOS

Los partidos políticos cuentan desde el pasado lunes con 15 días hábiles para registrar sus enmiendas y propuestas al presupuesto de 2017, que fue presentado en una reunión con todos los portavoces políticos en compañía del Interventor Municipal y que se espera que pueda estar aprobado "a lo largo del mes de julio".

Del Campo ha esperado la "colaboración" de todos los grupos del Consistorio. "Tenemos un acuerdo de estabilidad con el PSE que, por supuesto, no es excluyente. Nuestros vecinos esperan de nosotros que nos pongamos de acuerdo en las cosas que de verdad les importan. Yo he estado muchos años en la oposición y he apoyado presupuestos municipales, y demás con el convencimiento de que hay que arrimar el hombro para sacar las cosas que verdaderamente importan en el pueblo, y eso mismo espero ahora", ha manifestado.

La alcaldesa de Barakaldo ha añadido que hay que ser "conscientes de la realidad que tenemos", y ha destacado que unas enmiendas a los presupuestos son "sumas y restas". "Cuando un grupo considere que hay que destinar más a una partida tiene que decir de dónde lo va a restar, porque el dinero que hay es el que es. Con ese dinero tenemos que buscar un acuerdo. Nosotros representamos ocho votos en el Pleno, y los presupuestos finales los va a decidir la mayoría democrática del Pleno de Barakaldo", ha comentado.

GASTOS POR SECTORES

Recursos humanos supone un tercio del presupuesto, con 35,4 millones de euros, una subida del 2% con respecto al pasado año debido, principalmente, al aumento del 1% en el salario del funcionario. Tras Recursos Humanos, el capítulo con mayor presupuesto es el de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, que este año manejará 33,3 millones de euros para la "mejora de la ciudad", 1,5 millones menos que el pasado año.

A juicio del concejal de Hacienda, "es importante aclarar que los barakaldeses han contado con 1,1 millones de euros para realizar las inversiones que consideraban más necesarias para la ciudad. Esas actuaciones, 27 en total, conforman los proyectos estrella de los presupuestos de este año, muchos como inversiones y muchos otros como nuevos servicios a la ciudadanía".

El capítulo social, que engloba las áreas de Acción Social, Cooperación, Educación, Prevención de Drogodependencias y Mujer contempla 16,4 millones de euros, frente a los 15,5 millones del pasado año. Sola ha destacado la puesta en marcha en los próximos meses del nuevo albergue permanente de Barakaldo, "el primero de la comarca".

Por otro lado, el presupuesto contempla una reducción en el apartado de las subvenciones de Acción Social, ya que alguna de las prestaciones objeto de la subvención pasarán a prestarse a través de convenios o contratos, una fórmula "más estable" para garantizar los servicios.

El proyecto de presupuestos mantiene el importe destinado a Ayudas Sociales como el pasado año, aunque tal y como se anunció, una vez aprobadas las cuentas se llevará a cabo la incorporación de los 60.000 euros recaudados en 2016 gracias al control del fraude realizado por el área durante el último año. También se ha hecho una "apuesta por la igualdad" aumentando la partida de Mujer para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género.

El capítulo cultural cuenta este año con 10,6 millones de euros para las áreas de Cultura, Juventud, Euskera y Deportes, un 6% más que en el pasado ejercicio. El ámbito deportivo viene "cargado de mejoras" escogidas por los propios barakaldeses. Se renovará el césped artificial del campo de fútbol de Serralta; se sustituirá la cubierta del pabellón exterior del campo de hockey, se creará un aterpe en el campo de hierba de Lasesarre; se instalará una tribuna en el campo de Ansio; se rehabilitará el frontón de La Siebe y se colocarán aparatos de gimnasia en la zona pública de Megapark, Retuerto y Lutxana, además de mejorarse las pistas de skate de Urban.

La "apuesta" por la promoción del Empleo y la actividad económica en Barakaldo se traduce en este borrador de presupuestos con un aumento del 5% del presupuesto. Otras áreas como Alcaldía y Disciplina Urbanística, por su parte, verán reducidas sus partidas en un 18 y un 11,3%, respectivamente.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.