El Principado dice que ya revisa los expedientes de Gitpa y no abrirá una investigación adicional "por el momento"

Pola ha comparecido en una comisión parlamentaria y ha sido preguntado por la oposición acerca de este asunto. El dirigente regional ha recordado que también existe una comisión de investigación en la Junta General del Principado con la que está colaborando su departamento.

Desde el PP, el diputado Agustín Cuervas-Mons ha dicho que los antecesores en el cargo de Pola "miraron para otro lado" ante las presuntas irregularidades del Gitpa.

Pero el actual consejero de Empleo, Industria y Turismo ha recordado que fue la consejería la que llevó el asunto a Fiscalía y que en un último informe no aparece menoscabo económico para el Principado en el proyecto de la troncal occidental.

"Por el momento no encuentro indicios para abrir una investigación interna adicional formar", ha comentado Pola que, no obstante, no ha descartado la posibilidad de adoptar medidas si hay indicios suficientes.

En la comisión de este martes, Pola también ha respondido a una pregunta de Podemos sobre si en Asturias el mantenimiento de los ascensores se lleva a cabo con todas las garantías. El consejero ha respondido que el nivel de exigencia en el Principado es superior al del resto del país en esta materia.

